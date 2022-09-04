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  4. Aycan Varış Acun Ilıcalı'nın ekibinden rahatsız oldu! "Böyle bir görgüsüzlük..."

Aycan Varış Acun Ilıcalı'nın ekibinden rahatsız oldu! "Böyle bir görgüsüzlük..."

04.09.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur'un eski gelin adayı Aycan Varış son dönemde şarkıcılığa soyunmasıyla gündemdeydi. Varış son paylaşımlarından biriyle dikkat çekti. Varış, MasterChef Türkiye'nin kadın yarışmacılarının oturduğu villaya komşu olduğunu söyleyerek yarışmacıların yaptığı gürültüden şikayet etti.

Aycan Varış Acun Ilıcalı'nın ekibinden rahatsız oldu! "Böyle bir görgüsüzlük..."

Kısmetse Olur'un eski gelin adayı Aycan Varış, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla MasterChef Türkiye'nin kadın yarışmacılarının oturduğu villaya komşu olduğunu söyleyerek yarışmacıların yaptığı gürültüden şikayet etti.

Varış, MasterChef'in kadın yarışmacıların kendi oturduğu evin yanında kaldıklarını ve her gün parti yapıp sesten uyuyamadıklarını söyledi.

"YATAK ODAMDA BİLE..."

Eski yarışmacı Varış sesleri kayda alarak paylaştı ve "Acun Medya'nin ekibi mi ne varmış, böyle bir görgüsüzlük... Her gün, hadi ayda üç kere neyse ama evin içinde gürültü, böyle bir kıyamet kopması yok! Vala yatak odamda bile otururken ses dibimde" dedi.

Aycan Varış'ın sitem dolu sözleri sosyal medyada da gündem oldu.


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Aycan Varış masterchef türkiye sosyal medya söyledi turu
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