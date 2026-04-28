MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Uzak Şehir 60. bölüm fragmanı merak edildi! Son sahne tepki çekti

Pazartesi akşamlarının dikkat çeken yapımlarından Uzak Şehir, 59. bölümüyle yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. Bölümün hemen ardından ise yeni bölüm fragmanı merakı hız kazandı. İşte Uzak Şehir 60. bölüm fragmanı...

Pazartesi akşamlarının sevilen yapımlarından Uzak Şehir dizisi, 59. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlerken, bölüm sonrası en çok aranan konular arasında “Uzak Şehir 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” ve “Uzak Şehir son bölümde neler oldu?” soruları yer aldı. Dizinin son bölümünde yaşanan çarpıcı gelişmeler ve yeni bölüm tanıtımına dair detaylar merak konusu oldu.

Uzak Şehir 60. bölüm fragmanı hemen yayınlandı ancak seyirci fragmanı kısa buldu. Ayrıca son sahnenin de 56. bölümden olduğu iddia edildi.

UZAK ŞEHİR 59. BÖLÜM ÖZETİ

Boran’ın açtığı video Meryem’in saklamaya çalıştığı gerçeği ortaya döker. Dengeler bir anda değişir. Suskunluklar sorgulanır. Ve en çok Alya ile Cihan arasındaki o ince çizgi çatırdar. Alya uzaklaştıkça, Cihan kontrolden çıkar. Kıskançlık büyür. Ve Cihan, Engin’le karşı karşıya gelir. Alya ise ilk kez bu öfkenin nereye varabileceğini görür. Nare’nin bebeğiyle ilgili gelişme, aileyi sarsar. Cihan, Alya’yla arasındaki çatlakla cebelleşirken başka bir izin peşine düşer. Zerrin’in süt anneliği üzerinden başlayan iz görünenin çok ötesine uzanır. Kaya şüphelenir. Ve bu kez peşini bırakmaz. Meryem’in Cihan’dan istediği yardım ise hiç beklenmeyen bir ismin kapısını aralar. Gerçekler ortaya çıktıkça hiçbir şey eskisi gibi kalmayacaktır.

UZAK ŞEHİR 60. BÖLÜM FRAGMANI

Engin'in Alya'nın etrafında oluşu Cihan'ı delirtirken Alya, oğlu için her şeyi yapmaya hazırdır. Kızına kavuşan Kaya, Zerrin'e kızını görmeyi yasaklar. Zerrin ise teselliyi Şahin'in kollarında bulur. Alya, Engin'in davet teklifine olumlu cevap verince Cihan, öfkeden deliye döner. Diğer yandan Engin'in, Alya ve küçük Cihan için esas planı başkadır...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni sezon fragmanı yayınlandı! Beğeni topladıYeni sezon fragmanı yayınlandı! Beğeni topladı
Survivor'dan diskalifiye oldu! Amcası eski bakan çıktıSurvivor'dan diskalifiye oldu! Amcası eski bakan çıktı

Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'li vekile yanıtı tepki çeken Ayaş Kaymakamı hakkında karar

CHP'li vekile yanıtı tepki çeken Ayaş Kaymakamı hakkında karar

CHP'den ihraç edilenler partiye geri dönüyor!

CHP'den ihraç edilenler partiye geri dönüyor!

Tedesco gönderildi! Galatasaray'dan jet hızında paylaşım geldi

Tedesco gönderildi! Galatasaray'dan jet hızında paylaşım geldi

Taytını indirip kaslarını gösterdi! Yaşı konuşuldu

Taytını indirip kaslarını gösterdi! Yaşı konuşuldu

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

Türkiye'nin dev otobüs firması iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev otobüs firması iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.