Uzak Şehir 60. bölüm fragmanı merak edildi! Son sahne tepki çekti

Pazartesi akşamlarının sevilen yapımlarından Uzak Şehir dizisi, 59. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlerken, bölüm sonrası en çok aranan konular arasında “Uzak Şehir 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” ve “Uzak Şehir son bölümde neler oldu?” soruları yer aldı. Dizinin son bölümünde yaşanan çarpıcı gelişmeler ve yeni bölüm tanıtımına dair detaylar merak konusu oldu.

Uzak Şehir 60. bölüm fragmanı hemen yayınlandı ancak seyirci fragmanı kısa buldu. Ayrıca son sahnenin de 56. bölümden olduğu iddia edildi.

UZAK ŞEHİR 59. BÖLÜM ÖZETİ

Boran’ın açtığı video Meryem’in saklamaya çalıştığı gerçeği ortaya döker. Dengeler bir anda değişir. Suskunluklar sorgulanır. Ve en çok Alya ile Cihan arasındaki o ince çizgi çatırdar. Alya uzaklaştıkça, Cihan kontrolden çıkar. Kıskançlık büyür. Ve Cihan, Engin’le karşı karşıya gelir. Alya ise ilk kez bu öfkenin nereye varabileceğini görür. Nare’nin bebeğiyle ilgili gelişme, aileyi sarsar. Cihan, Alya’yla arasındaki çatlakla cebelleşirken başka bir izin peşine düşer. Zerrin’in süt anneliği üzerinden başlayan iz görünenin çok ötesine uzanır. Kaya şüphelenir. Ve bu kez peşini bırakmaz. Meryem’in Cihan’dan istediği yardım ise hiç beklenmeyen bir ismin kapısını aralar. Gerçekler ortaya çıktıkça hiçbir şey eskisi gibi kalmayacaktır.

UZAK ŞEHİR 60. BÖLÜM FRAGMANI

Engin'in Alya'nın etrafında oluşu Cihan'ı delirtirken Alya, oğlu için her şeyi yapmaya hazırdır. Kızına kavuşan Kaya, Zerrin'e kızını görmeyi yasaklar. Zerrin ise teselliyi Şahin'in kollarında bulur. Alya, Engin'in davet teklifine olumlu cevap verince Cihan, öfkeden deliye döner. Diğer yandan Engin'in, Alya ve küçük Cihan için esas planı başkadır...