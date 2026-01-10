Aycan Yanaç, Neymar ile röportajında pantolon fermuarını açık unuttu!

Survivor yarışmasıyla ünlenen ve futbolculuk kariyeriyle tanınan Aycan Yanaç, kariyerinin en özel röportajlarından biri için Brezilyalı süper star Neymar'ın karşısına geçti. Ancak bu tarihi buluşma, konuşulanlardan çok yaşanan talihsiz "kıyafet kazasıyla" gündeme oturdu.

NEYMAR GÖZLERİNE İNANAMADI

Röportajın en keyifli anlarında pantolonunun fermuarının açık olduğunu fark eden Aycan Yanaç, büyük bir şaşkınlık yaşayarak durumu toparlamaya çalıştı. Ancak iş işten geçmişti! Olayı fark eden Neymar ise ciddiyetini koruyamadı.

KAHKAHALAR HAVADA UÇUŞTU

Dünya yıldızı, Aycan'ın o panik haline ve yaşanan duruma kahkahalarla karşılık verdi. İkili arasındaki bu samimi ve komik anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte video viral oldu. Kullanıcılar, "Aycan'ın en zor sınavı", "Neymar'ı bile güldürdü" şeklinde binlerce yorum yağdırdı.