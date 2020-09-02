Aycan Yanaç'tan Survivor itirafı: Adadan kaçmaya çalıştım

Kadın futbolcu Aycan Yanaç, Alişan ve Demet Akalın'ın sabah programına konuk oldu. Survivor'un zorluklarından bahseden Yanaç, bir itirafta bulundu.

"ADADA HİÇ KALMAK İSTEMEDİM, KAÇMAYA ÇALIŞTIM"

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan Survivor 2020'nin çok zorlu bir yarış olduğunu söyleyen Yanaç, "Ada hayatı ilk başlarda çok zor geçti hiç kalmak istemiyordum. Oradan kaçmaya bile çalıştım. Aileden ayrı kalmak, özlem bir zamandan sonra alışılıyordu. Ama beni en çok zorlayan yerde yatmak oldu. Yağmur yağıyor, üşüyorsun. Uykun var, uyuyamıyorsun. Açsın yemek yiyemiyorsun bunlar gerçekten çok zordu. Zamanla alışmak zorunda kaldık, alıştıkça da güzel gelmeye başladı" dedi.

"SERCAN EKRANDA GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ ANTİPATİK DEĞİL"

Adadaki arkadaşlıklardan bahseden Yanaç, sözlerine şöyle devam etti: İlk başlarda Elif ile çok iyi anlaşıyorduk, ada hayatına alıştıkça Sercan ve Aşkım ile de güzel anlaştım. Aşkım'ı herkes kötü gibi görüyor ama çok tatlı birisi… Sercan mesela elendikten sonra öğrendim çok antipatik duruyormuş ama öyle değil yenilmeyi sevmediği için hırslıydı. Çok iyi bir insan o bizi hep kollarının altına alıyordu."