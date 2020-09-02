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Aycan Yanaç'tan Survivor itirafı: Adadan kaçmaya çalıştım

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 21:42 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmacılarından Aycan Yanaç, katıldığı canlı yayında yarışma sürecinden bahsederken adadan kaçmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını itiraf etti.

Aycan Yanaç'tan Survivor itirafı: Adadan kaçmaya çalıştım

Kadın futbolcu Aycan Yanaç, Alişan ve Demet Akalın'ın sabah programına konuk oldu. Survivor'un zorluklarından bahseden Yanaç, bir itirafta bulundu.

"ADADA HİÇ KALMAK İSTEMEDİM, KAÇMAYA ÇALIŞTIM"

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan Survivor 2020'nin çok zorlu bir yarış olduğunu söyleyen Yanaç, "Ada hayatı ilk başlarda çok zor geçti hiç kalmak istemiyordum. Oradan kaçmaya bile çalıştım. Aileden ayrı kalmak, özlem bir zamandan sonra alışılıyordu. Ama beni en çok zorlayan yerde yatmak oldu. Yağmur yağıyor, üşüyorsun. Uykun var, uyuyamıyorsun. Açsın yemek yiyemiyorsun bunlar gerçekten çok zordu. Zamanla alışmak zorunda kaldık, alıştıkça da güzel gelmeye başladı" dedi.

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"SERCAN EKRANDA GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ ANTİPATİK DEĞİL"

Adadaki arkadaşlıklardan bahseden Yanaç, sözlerine şöyle devam etti: İlk başlarda Elif ile çok iyi anlaşıyorduk, ada hayatına alıştıkça Sercan ve Aşkım ile de güzel anlaştım. Aşkım'ı herkes kötü gibi görüyor ama çok tatlı birisi… Sercan mesela elendikten sonra öğrendim çok antipatik duruyormuş ama öyle değil yenilmeyi sevmediği için hırslıydı. Çok iyi bir insan o bizi hep kollarının altına alıyordu."

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"BİR ARA YARIŞMA BİTMEYECEK SANDIM"

"Adada 9 kilo verdim. 4.5 ay boyunca 9 kilo gitti yarışmanın sonlarına doğru ödüller büyüyünce kilo alamaya başladım. Yaz tatilinde de aldım biraz… Survivor sayesinde Türkçemi ilerlettim. Konuşuyordum ama akıcı değildi. Adadan ayrıldıktan sonra 'nasıl böyle bir şey yapmışım' dediğim anlar oldu. Sinirlendiğim yerleri izleyince kendime şaşırdım. O kadar açmışım ki 'ne hale geldim' diyorum kendi kendime. Ama iyi ki gitmişim çok güzel tecrübeler edindim. Bir daha çağırırlarsa giderim."

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Sonlara doğru psikolojim durdu, orası fazla geldi. Sanki hiç bitmeyecekmiş, biz adada kalacağız gibi hissettim. Kamp, ada üstüme üstüme geldi. Oynuyoruz oynuyoruz bitmiyor. Bir yerden sonra psikolojim bozuldu oyun kaybettikçe daha kötü oldu."

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