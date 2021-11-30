Aycan Yanaç'tan yaza özlem! Şezlongtan paylaştı

Survivor yarışmasıyla şöhretine şöhret katan futbolcu Aycan Yanaç yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme geliyor. Yüzündeki değişimle dikkat çeken Aycan iddialı paylaşımlarıyla hayranlarını mest ediyor.
Survivor All Star için hazırlandığı iddia edilen Aycan Yanaç yazı özledi. Aycan Yanaç özlemini yazdan bir karesiyle duyurdu.
Şezlongta poz verdiği bir karesini paylaşan Survivor Aycan paylaşımında "Sana ihtiyacım var yaz" dedi. Hayranları Aycan'ın paylaşımına beğeni yağdırdı.
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