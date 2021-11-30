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  4. Aycan Yanaç'tan yaza özlem! Şezlongtan paylaştı

Aycan Yanaç'tan yaza özlem! Şezlongtan paylaştı

30.11.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan Survivor yarışmacılarından Aycan Yanaç fırtınadan sıkıldı. Survivor Aycan yaz özlemini eski bir fotoğrafını paylaşarak duyurdu.

Aycan Yanaç'tan yaza özlem! Şezlongtan paylaştı

Survivor yarışmasıyla şöhretine şöhret katan futbolcu Aycan Yanaç yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme geliyor. Yüzündeki değişimle dikkat çeken Aycan iddialı paylaşımlarıyla hayranlarını mest ediyor.

Survivor All Star için hazırlandığı iddia edilen Aycan Yanaç yazı özledi. Aycan Yanaç özlemini yazdan bir karesiyle duyurdu.

Ekran Alıntısı

Şezlongta poz verdiği bir karesini paylaşan Survivor Aycan paylaşımında "Sana ihtiyacım var yaz" dedi. Hayranları Aycan'ın paylaşımına beğeni yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Aycan Yanaç
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