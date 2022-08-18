Ayçiçeği ekim alanı 22 kat artan Sivas'ta 45 bin ton rekolte bekleniyor

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Sivas'ta çiftçilerin alternatif ürün olarak yöneldiği ayçiçeğinde ekim alanı son 3 yılda yaklaşık 22 kat genişleyerek 6 bin dekardan 134 bin 500 dekara yükseldi.

İl merkezi başta olmak üzere özellikle Hafik, Kangal, Ulaş, Şarkışla ve Altınyayla ilçelerinde çiftçiler yağlık ve çerezlik ayçiçeği üretimine yöneldi.

​​​​​​​Kentte 134 bin 500 dekar alana ekilen ayçiçeğinden bu yıl 45 bin ton rekolte bekleniyor.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs salgınından sonra ülkede ve dünyada özellikle tarımın önemini herkesin gördüğünü söyledi.

Tarım arazilerinin boş kalmaması gerektiğini belirten Çetindağ, Sivas'ta katma değeri yüksek ayçiçeği üretimine büyük ilgi olduğunu ifade etti.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamındaki ürünlerin güncellenmesiyle Hafik ilçesinde de yağlık ayçiçeği ekimine destek verildiğini, böylece bölge çiftçisinin ayçiçeği ekimine başladığını dile getiren Çetindağ, "(İl genelinde) Yaklaşık 134 bin 500 dönümde ayçiçeği ekildi. Bunun 55 bin dönümü çerezlik, kalanı ise yağlık ayçiçeği." dedi.

- "Çiftçimizi buna alıştırdık"

Çetindağ, şunları kaydetti:

"Ayçiçeği çiftçimize yabancı bir ürün ancak Sivas'ta da oluyormuş. Çiftçilerimiz bu ürüne duyarlılık göstererek, ülkemize büyük katkı sağlayacak yağlık ayçiçeği üretimine başladı. İnşallah önümüzdeki sene 250-300 bin dönümü geçecek. Bu bir denemeydi, çiftçimizi buna alıştırdık. Çiftçilerimiz ülkede yoksulluk olmaması, gıda üzerine sıkıntılar yaşanmaması için çalışıyor. Türkiye'de tarımla uğraşan çiftçilerimiz buğdayda, ayçiçeği yağında ve diğer ürünlerde her zaman üretmeye hazır. Çiftçilerimiz sonuna kadar ülkemizin yanında olacak."

Ayçiçeğinde rekolte beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Çetindağ, "Yaklaşık 45 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Geçen yıllara göre baktığınız zaman bu büyük rakam. Önümüzdeki yıllarda ekim alanı arttıkça rekoltemiz daha çok yükselecek ve çiftçimiz bu konuda daha çok bilinçlenecek. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha iyi olur ama bu sene beklentimiz de çok çok iyi." diye konuştu.

