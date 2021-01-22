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Ayçiçeği yağı fiyatlarında yeni sezonda düşüş bekleniyor

22.01.2021 12:58 | Son Güncelleme:
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Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün: - "Ayçiçeği yağı fiyatındaki artış kuraklık ve pandemiden kaynaklanan bir durumdur. Trakya son dönemde güzel yağış aldı. Üretimimizin iyi olacağına inanmaya başladık"

EDİRNE (AA) - Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, Trakya'daki yağışların bu yılki rekolteyi olumlu etkileyeceğini, üretim artışıyla ayçiçeği yağı fiyatlarında da düşüş beklediklerini bildirdi.

Akgün, AA muhabirine, ayçiçeği yağı fiyat artışının birkaç sebebi olduğunu söyledi.

Bu artışların salgınla beraber başladığını belirten Akgün, "Ayçiçeği yağı fiyatındaki artış kuraklık ve pandemiden kaynaklanan bir durumdur. Trakya son dönemde güzel yağış aldı. Bu yağışlarla beraber üretime bakış açımız değişti. Üretimimizin iyi olacağına inanmaya başladık. İnşallah kar ve yağmurlarla önümüzde bir kış var, iyi olacağına inanıyoruz." dedi.

Akgün, 2019'da ayçiçeğinin tonunu 2 bin 500 liraya sattıklarını anımsatarak, "2019'da 5 kilogramlık ayçiçeği yağı 40 lira civarındaydı. Sonra 42 lira civarına gelmiş oldu ama 2020'de ve bu yıl 65, 70 lira fiyatlar var rafta." diye konuştu.

Ayçiçeği yağı fiyatıyla ilgili bazı spekülasyonlar yapıldığını savunan Akgün, şöyle devam etti:

"Artış var mı, var. Ama bu artış sadece ayçiçeği yağı fiyatında değil, bütün hepsinde bir artış var. Bu artışlar soframıza bir şekilde yansıyacaktır ama çok şişkin bir piyasa var esasında. Biz yurt dışına bağımlıyız. Ürettiğimiz yağlık ayçiçeği 1 milyon 500 bin ton civarında. Ülkemizde de 1 milyon 800 bin ton civarında ayçiçeği üretilmektedir. Bunun dışında 3,5 milyon ton civarında ayçiçeğine ihtiyacımız var. Biz bunun geri kalan kısmını yurt dışından almak zorundayız. Hal böyle olunca pandemi ve kuraklık üzerine gelince fiyatlar etkilendi."

Akgün, yurt dışında 400 dolar seviyelerinde olan ayçiçeğinin tonunun 700-725 dolara çıktığını ifade etti.

Ayçiçeği yağı üretiminde girdi fiyatlarının da arttığını vurgulayan Akgün, şunları kaydetti:

"Bazı ürünlerde yüzde 60-70'e varan artışlar var. Tohum fiyatlarımızda bu yıl yüzde 24 artışımız var. Geçen yıl yüzde 20 civarlarında bir artışımız vardı, bu devam ediyor. Ayçiçeğinin yüzde 40-44'ü yağdır, gerisi küspedir. Küspe, yem fiyatlarına yansıdı. Ancak önümüzdeki sezona yaklaştıkça ayçiçeği yağı fiyatlarının aşağı ineceğine inanıyorum. Ayçiçeği dünyada var ve bundan ülkeler yararlanmak istiyor. Bizim bu konuda yapacağımız tek şey var. Çiftçimizi desteklememiz lazım. Çiftçimizi destekleyip üretimi artırırsak dışa bağımlı kalmadığımız zaman fiyatların daha iyi olacağını düşünüyorum."

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