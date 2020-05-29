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AYD: "Ekonomi güçlü olmasaydı sağlık sistemi ayakta kalamazdı"

ANKARA HABERLERİ  | 29.05.2020 11:42 | Son Güncelleme

AYD: "Ekonomi güçlü olmasaydı sağlık sistemi ayakta kalamazdı"

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan, koronavirüsle mücadele döneminde ekonomide atılan adımların başarılı olduğunu belirterek, "Ekonomi güçlü olmasaydı sağlık sistemi ayakta kalamazdı." ifadelerini kullandı.

AYD Başkanı Burhan, yaptığı yazılı açıklamada uluslararası sermaye tarafından Türk ekonomisine ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik karalama kampanyası başlatıldığını belirterek, dernek olarak Gezi olayları ile başlayan, 15 Temmuz'da devam eden darbe girişimlerine tepki gösterdiklerini, şimdi de bir "ekonomik darbe" yapılmaya çalışıldığını ifade etti.

Burhan, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı 'damat' diyerek yıpratmaya çalışıyorlar. Asıl hedefleri Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve milli ekonomik modeldir." değerlendirmesinde bulundu.

Burhan, bu saldırıların, Bakan Albayrak'ın üreten, yatırım ve ihracat yapan milli bir ekonomi modeli geliştirmesinden kaynaklandığını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs /Kovid-19) ile mücadele döneminde ekonomide atılan adımların başarılı olduğunu vurgulayan Burhan, "Ekonomi güçlü olmasaydı sağlık sistemi ayakta kalamazdı." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Anadolu Yayıncılar Derneğinden, Bakan Albayrak'ın yanında durmaya devam edileceği, Albayrak'a yönelik saldırıya "dur" demek amacıyla bir film hazırlandığı ve filmin yerel televizyonlarda yayınlanacağı bildirildi.

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