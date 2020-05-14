Ay’dan Karalar’a çağrı

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a seslenerek, “Biz hükumet olarak salgınla mücadele ederken siz de gelin bütün bu imkanları seferber edin Adana’yı sineğe teslim etmeyin” dedi. Ay, AK Parti İl Başkanlığında düzenlediğin basın toplantısında, Adana’nın sinek sorunu olduğunu ve bu konuda kendilerine birçok şikayet geldiğini belirterek, “Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yalan zincirine sürekli yenisini ekliyor. ‘Yalan siyaseti’ üretme noktasında mahir olduklarını her şekilde dile getirdiler. Artık bunların yalanlarını ortaya çıkarmaktan biz yorulduk. Adana’nın hizmete ihtiyacı var. Adanalı halkımız bunu hak etmiyor. Geçen yıl, Zeydan Bey Adana’yı etkisi altına alan sivrisinek sorunuyla ilgili 29 Mart seçimlerini bahane etmişti. ‘Ben o zaman görevde yoktum’ diyerek Nisan ayının hemen başında ya da Mayıs ayında bu riski engelleyecekken sorumluluğu kendi üzerinden atmaya çalışmıştı. Biz hükümet olarak salgınla mücadele ederken siz de gelin bütün bu imkanları seferber edin Adana’yı sineğe teslim etmeyin. Şimdiden bize çok sayıda şikayet geliyor. Önümüzdeki günlerde bir facia olmasın” diye konuştu.

“Köprüler ve yatırımlar tamamlansın”

Kentte önceki dönem belediye başkanı Hüseyin Sözlü’nün yapmaya başladığı köprülerin tamamlanmadığını vurgulayan Mehmet Ay, “Yarım kalan Yavuzlar Köprüsü ve Girne Köprüsü’nün yanı sıra otoban bağlantı yollarının tamamlanması için 169 milyon borçlanma talep ettiniz. Biz de Cumhur İttifakı olarak Adana’nın yatırımı yarım kalmasın ve vatandaş bu yatırımlardan faydalansın diye borçlanma yetkisi verdik. Ama siz hala ‘Para bulamıyoruz’ diyerek suçu kamunun üzerine atıyorsunuz. ‘Kamu bankaları para vermiyor’ diyerek bunu da elinize, yüzünüze bulaştırdınız. Sonra İller Bankası’nın teminat desteğiyle köprülerin ve yarım kalan bağlantı yolları için aldınız parayı, ama yine yapmadınız. Siz Adana’nın menfaatine olan ne varsa bunu yapamadığınız gibi bunu elinize, yüzünüze bulaştırmaya devam ediyorsunuz. Yani sizin bırakın hizmet üretmeyi taş üstüne taş koyma iradeniz yok” ifadelerini kullandı.

60 bin taşıtın geçeceği Devlet Bahçeli Köprüsü’nün de yarım kaldığını belirten Başkan Ay, şunları kaydetti:

“Bu köprü Adana için inanılmaz bir öneme sahip, stratejik bir köprüdür. Bu köprüyle Adana’mızın 3 ilçesi birbirine bağlanırken aynı zamanda 60 bin taşıtın kullanacağı bir köprü olacak. Baraj set yolu ihtiyacı karşılamadığı gibi ciddi manada tehlike arz etmektedir. Hal böyle iken Adana için önemli olan, elzem olan, hayati bir öneme haiz olan bir köprüyü yapmamanızı neye bağlıyorsunuz”



