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Aydan Kaya kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Popstar Aydan Kaya'nın son hali!

21.06.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydan Kaya, geçtiğimiz gün 2. Sayfa magazin programına konuk olmasının ardından gündem oldu. Popstar Türkiye yarışmasıyla milyonların sevgisini kazanan ünlenen başarılı şarkıcının biyografisi merak konusu oldu. Peki Popstar Aydan Kaya kimdir? İşte Popstar Aydan Kaya'nın son hali...

Aydan Kaya kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Popstar Aydan Kaya'nın son hali!

Aydan Kaya, geçtiğimiz gün canlı olarak ekrana gelen 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Bir döneme damga vuran Popstar Türkiye yarışmasıyla ünlenen başarılı şarkıcı, 2. Sayfa programı nedeniyle araştırılmaya devam ediliyor. Peki Popstar Aydan Kaya kimdir? Popstar Aydan Kaya'nın son hali, hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin ayrıntılar...

AYDAN KAYA KİMDİR?

Aydan Kaya, 19 Nisan 1984'te İstanbul'da doğdu.

Aydan Kaya, Öğretmen bir annenin çoçuğudur. 1.66 boya sahip olan Kaya, müziğe ilk olarak yakınları olan Ceyda Görk ve Bertan Üsküdarlı'nın destağiyle başlamıştır. Devlet operasında aldığı eğitim ve şan dersi Aydan Kaya için dönüm noktası olmuştur.

Aydan Kaya 2003 senesinde Popstar yarışmasına katılmıştır.

Popstar yarışması ile beraber Türkiye’nin sevdiği bir sanatçı olmuştur.

Popstar albümü içersinde 'Avuçlarım Kanıyor' ismindeki parçayı söylemiştir. Bu parçayla beraber Altın Kelebek Juri Özel Ödülünü aldı.Bu parçanın ardından ise Sen Mutlu ol isimli şarkıyı söylemiştir. Yılın Pop Starı ödülünü Doğu Akdeniz Üniversitesi vermiştir.

Show Tv ekranlarında yayınlanmış Rüyalarda Buluşuruz adındaki dizide rol almıştır.Bu dizinin ardından sırasıyla Tatlı Hayat dizisi ve Hilal Saral’ın yönetmenliğini yaptığı Elveda Derken adındaki dizilerde oynadı. Elveda Derken adındaki dizide 51. bölümde Şeyda karakteri ile ekranlara geldi.

İlk albümü Aşk Çıkmazı olan Aydan Kaya'ya ünlü isimler destekte bulunmuştur. Kaya, parçalarında Türkiye’nin önemli müzisyenleri ile çalışma fırsatı yakalamıştır. Aydan Kaya, İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Tasarımı Fakültesi mezunudur.

AYDAN KAYA EVLİ Mİ?

Aydan Kaya evlendi. Bir süre önce anne olan Aydan Kaya mutlu bir hayat sürüyor.

POPSTAR AYDAN KAYA'NIN SON HALİ

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