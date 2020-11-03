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Ayda'ya ilk müdahaleyi yapan ekip kurtarma anını anlattı

İZMİR HABERLERİ  | 03.11.2020 11:27 | Son Güncelleme

UMKE görevlisi Fatma Aktaşçı: - "Ambulanstayken 'babam nerede?' diye sordu, 'ön tarafta amcan oturuyor' dedik. Konuştu, sorduğumuz sorulara cevap verdi" - Semih Tufan: - "Bizden irtibata geçtiğinde ilk istediği ayran ve suydu. Bunu 2-3 kez tekrarladı. Serum taktık. Gayet iyiydi, mutluydu. İçeride korkmuştu ama AFAD müdürümüzün elini hiç bırakmadı. Hiç ağlamadı"

İZMİR (AA) - İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'e ilk müdahaleyi yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli o anları anlattı.

Çocuğa ambulansta müdahale eden Fatma Aktaşçı, AA muhabirine, sabah saatlerinde AFAD ekiplerinin bölgeye bir canlıya ulaşıldığı için UMKE personeli istediğini söyledi.

Alan açıldıktan sonra çocuğa müdahale edilebilecek boşluk olup olmadığını değerlendirdiklerini aktaran Aktaşçı, "Daha sonra ekiplerimiz Ayda çocuğumuza müdahale ettiler. Damar yolu açmak için çok uygun bir boşluk yoktu onu değerlendirdik. İlk önce oksijen alımını sağladık. Oksijen desteklenmesi yapıldı. Sonra yeterli boşluk sağlandıktan sonra damar yolu açıldı. İlk müdahalesi yapıldı." dedi.

Çocuğun enkazdan çıkarılmasından sonra ambulansa götürüldüğünü belirten Aktaşçı, "Ambulanstayken 'babam nerede?' diye sordu. 'ön tarafta amcan oturuyor' dedik. Konuştu, sorduğumuz sorulara cevap verdi." diye konuştu.

- "İlk ayran ve su istedi"

Enkazda Ayda'ya müdahale eden Semih Tufan da çocuğa ulaşıldığı ihbarı üzerine Ayda'nın bulunduğu yere gittiğini dile getirdi.

Ayda ile ilk karşılaşma anını anlatan Tufan, "Bizden irtibata geçtiğinde ilk istediği ayran ve suydu. Bunu 2-3 kez tekrarladı. Serum taktık. Gayet iyiydi, mutluydu. İçeride korkmuştu ama AFAD müdürümüzün elini hiç bırakmadı. Hiç ağlamadı. Gayet iyiydi." ifadesini kullandı.

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