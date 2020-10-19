YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydem ve Gediz Elektrik Perakende, "Covid-19 Önlem ve Hijyen Sertifikası" almaya hak kazandı

Aydem ve Gediz Elektrik Perakende, "Covid-19 Önlem ve Hijyen Sertifikası" almaya hak kazandı

AYDIN HABERLERİ  | 19.10.2020 12:40 | Son Güncelleme

Ege Bölgesi görevli elektrik tedarik şirketleri Aydem ve Gediz Perakende, Genel Müdürlük binaları ve Müşteri İlişkileri Merkezleri için “Easy Check Hijyen ve Covid-19 Önlemleri Sertifikası” almaya hak kazandı.Pandemi döneminin başladığı günden itibaren önceliğini çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını ön plana alan Aydem ve Gediz Elektrik Perakende Şirketlerinin, yoğunluk yaşanılan ortamlarda çalışan ve müşterilerinin sağlığını korumaya yönelik üst seviyede önlemler aldığı denetimlerde de tescillendi.Bağımsız belgelendirme kuruluşu olan USB Certification’ın “Easy Check” programı tarafından denetlenerek belge almaya hak kazanan Aydem ve Gediz Perakende, böylece bakanlıklar tarafından yayımlanan işletmelere özgü Covid-19 genelgelerine göre öz değerlendirmesini de yapmış oldu.Aydem ve Gediz Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ konu hakkında yaptığı açıklamada, “Pandemi döneminde ‘Önce Sağlık’ anlayışıyla hareket ettik.

Aydem ve Gediz Elektrik Perakende, "Covid-19 Önlem ve Hijyen Sertifikası" almaya hak kazandı

Ege Bölgesi görevli elektrik tedarik şirketleri Aydem ve Gediz Perakende, Genel Müdürlük binaları ve Müşteri İlişkileri Merkezleri için “Easy Check Hijyen ve Covid-19 Önlemleri Sertifikası” almaya hak kazandı.
Pandemi döneminin başladığı günden itibaren önceliğini çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını ön plana alan Aydem ve Gediz Elektrik Perakende Şirketlerinin, yoğunluk yaşanılan ortamlarda çalışan ve müşterilerinin sağlığını korumaya yönelik üst seviyede önlemler aldığı denetimlerde de tescillendi.
Bağımsız belgelendirme kuruluşu olan USB Certification’ın “Easy Check” programı tarafından denetlenerek belge almaya hak kazanan Aydem ve Gediz Perakende, böylece bakanlıklar tarafından yayımlanan işletmelere özgü Covid-19 genelgelerine göre öz değerlendirmesini de yapmış oldu.
Aydem ve Gediz Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ konu hakkında yaptığı açıklamada, “Pandemi döneminde ‘Önce Sağlık’ anlayışıyla hareket ettik. Bu kapsamda, 5 milyon abonemiz ile 21 milyon tüketiciye hizmet vermenin sorumluluğu ile kesintisiz ve kaliteli hizmetimizi sürdürmek için çalışıyoruz. Hedefimiz, küresel salgının etkilerini çalışma birimlerinde minimum seviyeye indirmek. Sağlık tedbirleri için ek bütçeler oluşturarak uluslararası standartlarda hizmet verme gayreti içinde olduk. Bu alanda elde ettiğimiz başarılarımızın nişanesi olarak da akredite bir kurum tarafından belgelendirildik. Hem çalışanlarımız, hem de müşterilerimiz il ve ilçe merkezlerinde faaliyet gösteren 140 Müşteri İlişkileri Merkezimize gönül rahatlığı ile gelerek işlemlerini yaptırabilirler. Tüm müşterilerimizden ricam, merkezlerimizde kendileri ve aileleri için uygulanan tedbirlere riayet etmeleridir” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf! Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf!
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı
Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı
Yılmaz Akansu Toprağa verildi
Yılmaz Akansu Toprağa verildi
2020 Sakarya EXPO şehrin tanıtımına katkı sunacak
2020 Sakarya EXPO şehrin tanıtımına katkı sunacak
Mesafeler fark etmiyor, efsaneler gülümsüyor
Mesafeler fark etmiyor, efsaneler gülümsüyor
Sakarya'daki 12 ve 14 yaş altı epe açık turnuvası sona erdi
Sakarya'daki 12 ve 14 yaş altı epe açık turnuvası sona erdi
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: “Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil”
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: “Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil”

Aydın Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
05:53
Sabah
07:14
Öğle
12:59
İkindi
16:03
Akşam
18:33
Yatsı
19:49

Aydın Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Çondur Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Dolunay Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Efes Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kuşadası açıklarında lastik botta FETÖ üyeliğinden aranan 2 kişi yakalandı
Kuşadası açıklarında lastik botta FETÖ üyeliğinden aranan 2 kişi yakalandı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı
Polisin Dikkati Suç Makinasını Yakalattı
Şubat ayında deniz keyfi
Şubat ayında deniz keyfi
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.