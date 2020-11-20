Aydem ve Gediz Perakende müşterilerine bir mesaj kadar yakın

Ege Bölgesi’nin görevli elektrik tedarik şirketleri olan Aydem ve Gediz Perakende, 5 milyondan fazla müşterisine, WhatsApp iletişim hattı ile 7 gün 24 saat hizmet verecek.

Aydem ve Gediz Perakende, çözüm odaklı hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Müşteri memnuniyetini ön plana alarak hayata geçirdikleri WhatsApp servisi sayesinde müşteriler ile 7 gün 24 saat daha hızlı iletişim sağlayacak. Aydem Perakende Aydın, Denizli ve Muğla illerinde 0850 575 00 01, Gediz Perakende ise İzmir ve Manisa illerinde 0850 575 00 02 telefon numaralı kurumsal WhatsApp iletişim hattıyla müşterilerine fatura ve abonelik işlemleri, bilgi güncelleme, kampanya ve indirimli elektrik gibi birçok konuda etkin şekilde hizmet sunacak. Aydem ve Gediz Perakende, aynı zamanda, birçok konuda, müşterilerine çağrı merkezi kanalıyla da hizmet vermeye devam edecek.

“Müşterilerimize daha iyi hizmet sunmak için kanal ve uygulamalarımızı geliştiriyoruz”

Aydem ve Gediz Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, “Teknoloji ve yenilikleri yakından takip ediyor, her gün müşterilerimize daha iyi hizmet sunmak için kanal ve uygulamalarımızı geliştiriyoruz. Müşterilerimiz, daima işimizin odağında. Ürün çeşitliliğimiz ve dijitalleşen alt yapımızla yüksek kalitede hizmet ortamı sunmaya çalışıyoruz. Yeni WhatsApp servisimiz gibi iletişim kanallarımızı artırarak müşterilerimizin daha kısa zamanda ve daha hızlı bir şekilde bize ulaşmalarına olanak sağlıyoruz. Yaşamı kolaylaştırmayı hedeflediğimiz kanal ve hizmet çeşitliliğimizi artıracak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.



