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Aydem ve Gediz Perakende müşterilerinin Lösev’le büyük dayanışması

İZMİR HABERLERİ  | 30.07.2020 10:52 | Son Güncelleme

Aydem ve Gediz Perakende müşterileri, Müşteri İlişkileri Merkezlerinde (MİM) bulunan Lösev kumbaralarına yaptıkları bağışlarla Lösev’e kayıtlı yüzlerce hastayı ve ailesini hayata bağlamaya devam ediyor.Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (Lösev) ve Aydem ve Gediz Perakende arasında 2016 yılında gerçekleştirilen “Lösev Kumbara Çalışma Protokolü” ile İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla illerindeki Aydem ve Gediz Perakende Müşteri İlişkileri Merkezlerinde bulunan Lösev kumbaralarına müşterilerin yapmış olduğu bağışlar, Lösev tarafından düzenli olarak toplanıyor.

Aydem ve Gediz Perakende müşterilerinin Lösev’le büyük dayanışması

Aydem ve Gediz Perakende müşterileri, Müşteri İlişkileri Merkezlerinde (MİM) bulunan Lösev kumbaralarına yaptıkları bağışlarla Lösev’e kayıtlı yüzlerce hastayı ve ailesini hayata bağlamaya devam ediyor.
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (Lösev) ve Aydem ve Gediz Perakende arasında 2016 yılında gerçekleştirilen “Lösev Kumbara Çalışma Protokolü” ile İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla illerindeki Aydem ve Gediz Perakende Müşteri İlişkileri Merkezlerinde bulunan Lösev kumbaralarına müşterilerin yapmış olduğu bağışlar, Lösev tarafından düzenli olarak toplanıyor. Aydem ve Gediz Perakende, 100’den fazla MİM’de bulunan Lösev kumbaralarına müşterilerinin yaptığı bağışlarla 2016 yılından beri Lösev’e kayıtlı yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye, lösemili-onko çocuk ve yetişkin hastalara katkı sağlıyor.
Aydem ve Gediz Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ kumbara projesine ilişkin, “Lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olan Lösev’e, müşterilerimizin kurumumuz aracılığıyla destek olması bizi onurlandırıyor. Desteklerini esirgemeyen tüm müşterilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü, Aydem olarak hayata değer katıyoruz. Dayanışmanın önemini bir kez daha hatırladığımız bugünlerde en ufak bir katkımız olduysa ne mutlu bize” dedi.
LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver ise proje hakkında, “Türkiye’de her yıl 200 binden fazla kişi kansere yakalanıyor ve her yıl, yüzbinlerce insan kanser sebebiyle hayatını kaybediyor. Lösev olarak bu gidişe dur demek, kanser-lösemideki tedavi başarısını arttırmak ve farkındalık sağlamak için çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Bu zorlu süreçte en önemli gücümüz, siz değerli kurumlarımız ile yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projelerimizdir. 2016’dan bu yana yürüttüğümüz kumbara projemiz için Aydem ve Gediz Perakende yönetimine ve çok değerli müşterilerine tüm hastalarımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.
Demirağ ve Ünver daha sonra “Her Kurban Lösemili Çocuklara Can” sloganıyla herkesi Lösev’in yürüttüğü Kurban Bayramı Bağış Kampanyasına destek olmaya davet etti.

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