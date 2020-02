Aydem Yenilenebilir Enerji’den sürdürülebilir gelecek için önemli adım

Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda, iş dünyasının geleceğine yön verecek evrensel ilkeler öneren dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu BM Küresel İlkeler Sözleşmesinin imzacısı oldu.

Yenilenebilir enerji üretiminde Türkiye’nin 3. büyük portföyüne sahip Aydem Yenilenebilir Enerji, 160’tan fazla ülkede 9 bin 500’ün üzerinde şirket üyesi bulunan ve dünyanın en büyük sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini (UN Global Compact) imzalayarak gelecek için çok önemli bir adım attı.

Enerji sektöründe ‘sürdürülebilir’, ‘yenilikçi’ ve ‘insan odaklı’yaklaşımıyla toplumun geleceği için 25 yıldır çalışmalarına devam eden Aydem Yenilenebilir Enerji, sözleşmenin imzacısı olmakla tüm iş süreçlerinde BM Küresel İlkeler Sözleşmesinde yer alan 10 maddelik ilkelerine uymayı taahhüt etmiş oldu. Şirketin, çalışmalarını her yıl raporlayarak taahhütlerini yerine getirdiğini kanıtlamış olacağı belirtildi.

İnsan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında 10 ilkeye dayanan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, iş dünyasının en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu olarak öne çıkıyor. Üye şirketler, her yıl bu on ilkeye ilişkin uygulamaları uluslararası standartlarda kamuoyu ile paylaşıyor.