Aydilge eşine fotoğraf atan kadınlara seslenince olay oldu! "Evli bir kadının kocasını..."

Kendine has müziği ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Aydilge sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile gündeme bomba gibi düştü. 2018 yılında keman sanatçısı Utku Barış Andaç ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı, eşine mesaj ve fotoğraf atan kadınlar olduğunu söyledi ve konuya dair açıklamasıyla dikkat çekti.

Eşine flörtöz mesaj ve fotoğraf atan kadınlar olduğunu dile getiren şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

''Sevgili eşim Utku'ya flörtöz mesajlar atan, hatta bir takım resimlerini yollayan kadınlar olduğunu öğrendim. Eşim bu profilleri engelleyip geçse de ben birkaç şey söylemek istiyorum. Bize hep bir erkeğin sevgisinin, onayının hayattaki en değerli şey olduğu dayatıldı. Kadın başımıza eksik ya da yarımmışız da başımızda bir erkek olması bizi değerli kılacak en önemli şeymiş gibi düşündürtüldü.

Evet, erkek egemen bir dünyada yaşadığımız için çoğu zaman kendi değerimizi erkeklerin beğenisi üzerinden belirliyoruz. ama biz bundan ibaret değiliz. Evli bir kadının kocasını elde etmekse bazıları için hemcinslerini elemek, rakibine gol atmak gibi hissettiriyor olabilir.

"EŞİMİ ELDE ETMEK SİZİ BAŞARILI KILMAYACAK"

Ama benim eşimi ya da başka bir erkeği elde etmek sizi başarılı ya da şampiyon kılmayacak. Asıl madalyalar sizin hayata kattıklarınızdan ve ürettiklerinizden gelecek. Biz birbirimizin acısı üzerinde tepinerek dans edecek rakipler değiliz. Biz kız kardeşleriz."







