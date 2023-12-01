MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aydilge eşine fotoğraf atan kadınlara seslenince olay oldu! "Evli bir kadının kocasını..."

Aydilge eşine fotoğraf atan kadınlara seslenince olay oldu! "Evli bir kadının kocasını..."

01.12.2023 11:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güçlü sesi, farklı tarzı ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Aydilge bu defa sosyal medya üzerinden yayınlanadığı bir video ile gündem oldu. Eşi Utku Barış Andaç'a mesaj ve fotoğraf atan kadınlar olduğunu dile getiren Aydilge "Birkaç şey söylemek istiyorum" diyerek konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kendine has müziği ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Aydilge sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile gündeme bomba gibi düştü. 2018 yılında keman sanatçısı Utku Barış Andaç ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı, eşine mesaj ve fotoğraf atan kadınlar olduğunu söyledi ve konuya dair açıklamasıyla dikkat çekti.

Eşine flörtöz mesaj ve fotoğraf atan kadınlar olduğunu dile getiren şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

Aydilge eşi

''Sevgili eşim Utku'ya flörtöz mesajlar atan, hatta bir takım resimlerini yollayan kadınlar olduğunu öğrendim. Eşim bu profilleri engelleyip geçse de ben birkaç şey söylemek istiyorum. Bize hep bir erkeğin sevgisinin, onayının hayattaki en değerli şey olduğu dayatıldı. Kadın başımıza eksik ya da yarımmışız da başımızda bir erkek olması bizi değerli kılacak en önemli şeymiş gibi düşündürtüldü.

Aydilge 1

Evet, erkek egemen bir dünyada yaşadığımız için çoğu zaman kendi değerimizi erkeklerin beğenisi üzerinden belirliyoruz. ama biz bundan ibaret değiliz. Evli bir kadının kocasını elde etmekse bazıları için hemcinslerini elemek, rakibine gol atmak gibi hissettiriyor olabilir.

Aydilge 2

"EŞİMİ ELDE ETMEK SİZİ BAŞARILI KILMAYACAK"

Ama benim eşimi ya da başka bir erkeği elde etmek sizi başarılı ya da şampiyon kılmayacak. Asıl madalyalar sizin hayata kattıklarınızdan ve ürettiklerinizden gelecek. Biz birbirimizin acısı üzerinde tepinerek dans edecek rakipler değiliz. Biz kız kardeşleriz."

Aydilge 3

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Laz Kızı'ndan sonra 'Donsuz Kelly!' TikTok'ta şoke eden paylaşımlar'Laz Kızı'ndan sonra 'Donsuz Kelly!' TikTok'ta şoke eden paylaşımlar
Özgür Özel'e tepkisi sosyal medyada gündemde! "Vantuz gibi..."Özgür Özel'e tepkisi sosyal medyada gündemde! "Vantuz gibi..."
Suudi Arabistan tarzıyla olay oldu! Tamamen kapalı seçimSuudi Arabistan tarzıyla olay oldu! Tamamen kapalı seçim
Anahtar Kelimeler:
Aydilge sosyal medya ele aydilge eşi
En Çok Okunan Haberler
Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Akşener ittifak için o tarihi işaret etti: 'Gündeme getireceğiz'

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Kim bu Kapalıçarşı tefecisi? Seçil Erzan 'korkuyorum' demişti

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Asgari ücret zammına 'yerel seçim' ayarı! Erdoğan için 'şok hamle yapabilir' iddiası

Tüm araba markaları tehlikeye girdi!

Tüm araba markaları tehlikeye girdi!

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

Galatasaray'ı 90+3. dakikada yaktı!

İstanbul için sürpriz hamle! 'Bahçeli' ve 'Soylu' ayrıntısı

İstanbul için sürpriz hamle! 'Bahçeli' ve 'Soylu' ayrıntısı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kızını da yanına alarak yatalak eşini kaderine terk etti

Kızını da yanına alarak yatalak eşini kaderine terk etti

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 ile konfora adım atın

Kıskançlık krizine girdi! Sevgilisinin gözüne iğne sapladı

Kıskançlık krizine girdi! Sevgilisinin gözüne iğne sapladı

Beynine saplanmış yemek çubukları buldu! Kendisi de inanamadı

Beynine saplanmış yemek çubukları buldu! Kendisi de inanamadı

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.