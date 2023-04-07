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Aydilge kimdir, nereli ve kaç yaşında? Eşi kim? Ünlü şarkıcı Aydilge 2. Sayfa'da!

07.04.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydilge, Sezen Aksu'nun efsane şarkısı Keskin Bıçak'ı yorumladı. 2. Sayfa magazin programına konuk olan ünlü şarkıcı, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel ile magazin gündemini yorumladı. Birçok kişi canlı yayın sebebiyle arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Aydilge kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu ünlü şarkıcı Aydilge'nin eşi kim?

Aydilge kimdir, nereli ve kaç yaşında? Eşi kim? Ünlü şarkıcı Aydilge 2. Sayfa'da!

Aydilge, 7 Nisan 2023 Cuma günü TV 8'de canlı olarak yayınlanan Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunduğu 2. Sayfa adlı magazin programına konuk oldu. Aydilge vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte 2. Sayfa konuğu Aydilge'nin hayatı ve biyografisi...

Aydilge kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

AYDİLGE KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?


Aydilge 25 Haziran 1979 yılında Kütahya'da dünyaya geldi.

Aydilge, şair bir anne ile doktor bir babanın kızıdır. İyi bir eğitim aldığı bilinen Aydilge, 8 yaşındayken TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu sınavlarını kazandı.

Aydilge, 15 yaşına kadar, Türkiye'nin ilk Türk Sanat Müziği çocuk korosunda radyo sanatçısı olarak görev aldı.

2006 yılında burslu okuduğu Başkent Üniversitesi’ni hem bölüm, hem de tüm Üniversite çapında birinci olarak bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi’nde Radyo-TV-Sinema alanında yüksek lisansını tamamladı. “İletişim Uzmanı” unvanını aldı.

1997 yılında yayınlanan "Kalemimin Ucundaki Düşler" adlı öykü kitabı ilk kitabı. 2002 yılında bulimik bir kızın öyküsünü anlatan "Bulimia Sokağı" adlı romanı yayınlandı. 2004 yılında çıkan romanı ise "Altın Aşk Vuruşu" oldu.

Aydilge kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

2. SAYFA'NIN KONUĞU AYDİLGE'NİN EŞİ KİM?

Ünlü şarkıcı Aydilge, 2018 yılında Kiralık Aşk şarkısının keman kayıtları sırasında tanıştığı Utku Barış Andaç ile evlenmiştir.

Aydilge kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

AYDİLGE ŞARKILARI NELERDİR?

Aydilge'nin albümleri:

2006 – Küçük Şarkı Evreni
2009 – Sobe
2011 – Kilit
2013 – Yalnızlıkla Yaptım

Aydilge'nin teklileri:

2010 – Takıntı (Dijital Tekli)
2011 – Akıllı Bir Deli (Dijital Tekli)
2011 – Sorma (Dijital Tekli)
2012 – Kaçsam Ege’ye (Dijital Tekli)
2014 – Aşka Gel

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