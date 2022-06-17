Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında iki lastik botta bulunan toplam 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 20 göçmeni, sahil güvenlik botuna alarak kıyıya çıkardı.

- 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen bottaki 8 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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