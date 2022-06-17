YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

17.06.2022 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında iki lastik botta bulunan toplam 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 20 göçmeni, sahil güvenlik botuna alarak kıyıya çıkardı.

- 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen bottaki 8 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, iki otomobil sele kapıldıAydın'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, iki otomobil sele kapıldı
Ostim'deki yapı malzemesi deposunda çıkan yangın hasara neden olduOstim'deki yapı malzemesi deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
Ankara Valiliğinden YKS tedbirleriAnkara Valiliğinden YKS tedbirleri
Anahtar Kelimeler:
Aydın Yunanistan

Aydın Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

İmsak
03:51
Sabah
05:39
Öğle
13:14
İkindi
17:07
Akşam
20:40
Yatsı
22:20
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Yürekleri ağızlara getirdi! Konserin ortasında balkondan düştü

Kendi tecavüzcüsüne nafaka ödüyor!

Kendi tecavüzcüsüne nafaka ödüyor!

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.