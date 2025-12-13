SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber geldi!

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor deplasmanında ter döken Galatasaray, puan mücadelesi verirken yıldız golcüsünü kaybetti. Sarı kart sınırında maça çıkan Victor Osimhen, 85. dakikada yaptığı hareketin bedelini ağır ödedi. Nijeryalı yıldız cezalı duruma düştü, teknik heyetin gelecek hafta planları altüst oldu.

Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber geldi!
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, zorlu Antalyaspor deplasmanında sahne aldı. Mücadeleci geçen karşılaşmada sarı-kırmızılı teknik heyetin en büyük korkusu, kart sınırındaki yıldızların durumu idi. Ancak korkulan senaryo maçın son anlarında gerçekleşti.

İKİ İSİM SINIRDAYDI, OSIMHEN YANDI!

Galatasaray a Osimhen den kötü haber geldi! 1

Galatasaray'da bu karşılaşma öncesinde orta sahanın dinamosu Lucas Torreira ve gol yollarındaki en büyük silah Victor Osimhen sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Teknik direktör Okan Buruk'un "Kart görmeyin" uyarısıyla sahaya çıkan iki isimden kötü haber Nijeryalı golcüden geldi.

85. DAKİKADA GELEN CEZA

Galatasaray a Osimhen den kötü haber geldi! 2

Mücadelenin son bölümlerinde tansiyonun yükseldiği anlarda, dakikalar 85'i gösterirken Victor Osimhen rakibine yaptığı faul sonrası hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Bu kartla birlikte cezalı duruma düşen Osimhen, Galatasaray'ın Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı karşılaşmada (fikstür gereği bir sonraki rakip) takımını yalnız bırakacak. Torreira ise maçı kartsız tamamlayarak sınırda kalmaya devam etti.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Hesap.com Antalyaspor Hesap.com Antalyaspor
1 - 4
Galatasaray Galatasaray

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"
Galatasaray'da tarihi gece! Icardi, zirvedeki Hagi'yi yakaladıGalatasaray'da tarihi gece! Icardi, zirvedeki Hagi'yi yakaladı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Merkez Bankası'ndan yeni karar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Merkez Bankası'ndan yeni karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.