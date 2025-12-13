Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber geldi!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, zorlu Antalyaspor deplasmanında sahne aldı. Mücadeleci geçen karşılaşmada sarı-kırmızılı teknik heyetin en büyük korkusu, kart sınırındaki yıldızların durumu idi. Ancak korkulan senaryo maçın son anlarında gerçekleşti.

İKİ İSİM SINIRDAYDI, OSIMHEN YANDI!

Galatasaray'da bu karşılaşma öncesinde orta sahanın dinamosu Lucas Torreira ve gol yollarındaki en büyük silah Victor Osimhen sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Teknik direktör Okan Buruk'un "Kart görmeyin" uyarısıyla sahaya çıkan iki isimden kötü haber Nijeryalı golcüden geldi.

85. DAKİKADA GELEN CEZA

Mücadelenin son bölümlerinde tansiyonun yükseldiği anlarda, dakikalar 85'i gösterirken Victor Osimhen rakibine yaptığı faul sonrası hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Bu kartla birlikte cezalı duruma düşen Osimhen, Galatasaray'ın Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı karşılaşmada (fikstür gereği bir sonraki rakip) takımını yalnız bırakacak. Torreira ise maçı kartsız tamamlayarak sınırda kalmaya devam etti.