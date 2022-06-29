Aydın açıklarında 79 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına tilen 79 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 3 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, Kuşadası ilçesi açıklarında 3 can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 can salı içerisindeki 79 düzensiz göçmeni kurtardı.

Öte yandan ekipler, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



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