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Aydın açıklarında 79 düzensiz göçmen kurtarıldı

29.06.2022 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekipler, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına tilen 79 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 3 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, Kuşadası ilçesi açıklarında 3 can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 can salı içerisindeki 79 düzensiz göçmeni kurtardı.

Öte yandan ekipler, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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