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Aydın Bilim Sanat Merkezleri emniyet teşkilatını unutmadı

AYDIN HABERLERİ  | 17.04.2020 17:15 | Son Güncelleme

Aydın’da Bilim Sanat Merkezleri tarafından üretilen 380 adet yüz koruyucu siperlik emniyet müdürlüklerine teslim edildi.Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’un önderliğinde başlayan çalışmalar sonucunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Efeler Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi, Söke Bilim ve Sanat Merkezi ile Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi tarafından toplam 380 adet yüz koruyucu siperler ilçe emniyet müdürlüklerine teslim edildi.Söke Bilim ve Sanat Merkezi, bugün tarihi itibariyle ilçe genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarına 1550 adet yüz koruyucu siper teslimatı yaparken, Türkiye genelinde toplamda 6 bin 280 adet yüz koruyucu siperliğin teslimatı yapıldı.Ayrıca Kovid-19 nedeniyle nefes almakta güçlük çeken hastalara hava borusu takılması esnasında kullanılan laringoskop ile ucundaki 5.5 mm çapındaki kamera vasıtasıyla işlem esnasında görüntü alınabilen ve entübasyon işlemi gerektiren hastalarda kullanılmak üzere gerekli olan laringoskop üretimine de başlandı.

Aydın’da Bilim Sanat Merkezleri tarafından üretilen 380 adet yüz koruyucu siperlik emniyet müdürlüklerine teslim edildi.
Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’un önderliğinde başlayan çalışmalar sonucunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Efeler Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi, Söke Bilim ve Sanat Merkezi ile Nazilli Bilim ve Sanat Merkezi tarafından toplam 380 adet yüz koruyucu siperler ilçe emniyet müdürlüklerine teslim edildi.
Söke Bilim ve Sanat Merkezi, bugün tarihi itibariyle ilçe genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarına 1550 adet yüz koruyucu siper teslimatı yaparken, Türkiye genelinde toplamda 6 bin 280 adet yüz koruyucu siperliğin teslimatı yapıldı.
Ayrıca Kovid-19 nedeniyle nefes almakta güçlük çeken hastalara hava borusu takılması esnasında kullanılan laringoskop ile ucundaki 5.5 mm çapındaki kamera vasıtasıyla işlem esnasında görüntü alınabilen ve entübasyon işlemi gerektiren hastalarda kullanılmak üzere gerekli olan laringoskop üretimine de başlandı. Şu ana kadar 8 adet video laringoskop üretilerek 6 adeti Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne teslim edildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, yaptığı açıklamada, “Yaşadığımız bu zorlu süreçte virüsle mücadele anlamında tüm kamu kurumları üzerlerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Fakat özellikle sahada birebir salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarımız ve her alanda olduğu gibi devletin gücünü vatandaşlarımıza bir kez daha hissettiren emniyet mensuplarımız bizim önceliğimiz. Eğitim camiasının mihenk taşlarından Bilim ve Sanat Merkezlerimiz ve öğretmenlerini yaptıkları bu fedakarca çalışmalarından ötürü tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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Aydın Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Aka Eczanesi
Merkez
Pelinsu Eczanesi
Merkez
Şensoy Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kusadasi
Gazibeğendi Eczanesi
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