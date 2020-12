Aydın Büyükşehir, 2021’i şefkat ve iyileşme yılı olarak görüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi billboardlarını vatandaşlara ayırdı. Aydın’da kimsenin yalnız olmadığı vurgusu yapılan görsellerde her yaş grubundan vatandaş yer aldı. 2021, Aydın’da şefkat ve iyileşme yılı olarak görülecek.

Yeniliklere kapı aralayacağımız, şefkat, iyiliğin ve iyileşmenin hayatlarımızda daha fazla yer alacağı bir yıla giriyoruz. 2020 yılındaki doğa olayları ve yılın ilk aylarında bu yana hayatımız orta yerine yerleşen virüs nedeniyle gündemimiz oldukça yoğun bir şekilde bu konuya evrilmişti.

Zorlu günlerin birleştirici unsurunu da bir yandan hissetmemize neden olan bu olaylar, 2021’e daha güler yüzlü, sıcak bir kucaklaşmanın hayali ile girmemize vesile olacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok noktasında billboardlarını vatandaşlara ayırdı. Başkan Özlem Çerçioğlu, “Kardeşim, amcacığım, teyzeciğim, oğlum ve kızım” diye seslendiği Aydın ailesinin üyelerine, “Daha sağlıklı ve daha güzel günler için her zaman yanınızdayız” mesajı verdi. Billboardlardaki sevgi dili ve verilen mesaj vatandaşların yüzünde sıcak bir gülümseme yaşatıyor.

Başkan Çerçioğlu, “2021’i iyileşerek ve şefkat içinde geçireceğimize inanıyorum”

Birlik ve beraberliğin Aydın’da her zaman en üst düzeyde olduğunu belirten ve Aydın’da kimsenin yalnız olmadığına vurgu yaparak “Sevildiğini bil” diyerek seslenen Başkan Özlem Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızın, asla yalnız olmadıklarını ve Büyükşehir Belediyesi’nin tüm imkânları ve sosyal belediyecilik anlayışı ile yanlarında olduğunu bilmesini istiyoruz. 2020 tüm dünya için zorlu bir yıl oldu. Bu günleri unutmadan, 2021’i iyileşerek ve şefkat içinde geçireceğimize inanıyorum” dedi.