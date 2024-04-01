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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Özlem Çerçioğlu kazandı

AA AA
01.04.2024 08:21
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Özlem Çerçioğlu kazandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Özlem Çerçioğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Özlem Çerçioğlu 309 bin 942, AK Parti adayı Mustafa Savaş 221 bin 618 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 90,20 )

ÇERÇİOĞLU'NUN ÖZ GEÇMİŞİ

Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli’de tamamlayan Özlem Çerçioğlu, 1988’de Selçuk Üniversitesinden mezun oldu. Üniversite öğreniminden sonra yurt dışında çalışmalar yapan Çerçioğlu, Türk cemiyetlerinde görev aldı, özel sektörde çalıştı.

Eğitime destek çalışmaları, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarını kazanma ve kadın hakları gibi toplumsal içerikli projelerde görev alan Çerçioğlu, 22. ve 23. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi.

Parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda ve Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görev alan Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisinde Parti Meclisi üyeliği de yaptı.

2009, 2014 ve 2019 seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Özlem Çerçioğlu, evli ve 2 çocuk annesidir ve İngilizce bilmektedir.

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