YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın Büyükşehir Belediyesi can dostları unutmadı

Aydın Büyükşehir Belediyesi can dostları unutmadı

AYDIN HABERLERİ  | 20.03.2020 18:18 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Korona virüsle mücadele kapsamında yapmış olduğu çalışmalarda can dostlarımızı da unutmadı.Vatandaşların evlerinde kalmaları, mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldıkları bu süreçte sokakta yaşayan can dostların ihtiyaç duydukları mamaya ve suya zor ulaşma ihtimallerine karşın il genelinde var olan mama ve su noktalarına yenilerini ekledi.Konuyla ilgili bir açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Can dostlarımızın hayatı ve sağlığı bizim için çok önemli, vatandaşlarımızın bu süreçte evlerinde kalmaları ne kadar önemliyse can dostlarımızın hayatı da bir o kadar kıymetli.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Korona virüsle mücadele kapsamında yapmış olduğu çalışmalarda can dostlarımızı da unutmadı.
Vatandaşların evlerinde kalmaları, mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldıkları bu süreçte sokakta yaşayan can dostların ihtiyaç duydukları mamaya ve suya zor ulaşma ihtimallerine karşın il genelinde var olan mama ve su noktalarına yenilerini ekledi.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Can dostlarımızın hayatı ve sağlığı bizim için çok önemli, vatandaşlarımızın bu süreçte evlerinde kalmaları ne kadar önemliyse can dostlarımızın hayatı da bir o kadar kıymetli. Sokakta yaşayan küçük dostlarımızın mama ve su ihtiyaçlarını karşılamak için şehrimizde bulunan istasyonların sayısını arttırıyoruz. Hayvansever dostlarımız endişe etmesin. Onlar bizim can dostlarımız. Aydın Büyükşehir Belediyesi tüm çalışanlarıyla 24 saat şehrimizin hizmetinde olmaya devam edecek, gece gündüz demeden hayatın her alanında vatandaşlarımızın yanında olacak" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 20 Mart Cuma

İmsak
05:44
Sabah
07:05
Öğle
13:21
İkindi
16:46
Akşam
19:27
Yatsı
20:43

Aydın Nöbetçi Eczaneler20 Mart Cuma

Cinalı Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Metin Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Can Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.