Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından su altı drone üretildiği bildirildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından ekolojik yaşamın korunması amacıyla su altı drone üretildiği duyuruldu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Denizcilik Dairesi Başkanlığı imkanlarıyla su altı drone imal edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Dairesi Başkanlığı personeli dalgıç Hasan Seren, 60 metre derinlikte 2 saat kayıt yapma özelliğine sahip drone ile kirlilik kontrolünün yanı sıra arama kurtarma çalışması da yapabileceklerini aktardı.
Dalgıçların, su altındaki sürelerinin kısıtlı olduğuna işaret eden Seren, “Turizmi geliştirmek için bir uçak batığımız var, oradaki canlılığı gözlemlemek, su altı habitatını incelemek, aramalarda ve inemediğimiz derinliklerde de bizlere yardımcı olması için bu aracı kullanıyoruz.” dedi.
Seren, drone ile baraj ve göllerde de çalışma yapabileceklerini kaydetti.
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