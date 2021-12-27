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Aydın Büyükşehir Belediyespor, ABD'li voleybolcu Stevenson'u transfer etti

27.12.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Büyükşehir Belediyespor, ABD'li voleybolcu Stevenson'u transfer etti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, ABD'li orta oyuncu Anna Elise Stevenson'u kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 23 yaşındaki Stevenson'un, ligin ikinci yarısında forma giyeceği bildirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor ligin ilk yarısını 16 puanla 9’uncu sırada tamamlamıştı.

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