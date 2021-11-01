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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Challenge Kupası'nda BK Tromso ile karşılaşacak

01.11.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Challenge Kupası'nda BK Tromso ile karşılaşacak

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası eleme turu ilk maçında yarın Norveç'te BK Tromso ile mücadele edecek.

Kadınlar Balkan Kupası'nda birinciliğe ulaşarak CEV Challenge Kupası'nda oynamaya hak kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, eleme turunda eşleştiği Norveç'in BK Tromso takımıyla iki müsabakayı da Norveç'te oynayacak.

İki takım arasında yarın "Tromsohallen"daki ilk maç TSİ 21.00'de, rövanş karşılaşması ise 3 Kasım Çarşamba günü aynı saatte oynanacak.

Eşleşmeyi geçecek ekip 16'lı final turunda Bosna Hersek'ten OK Gacko ile karşılaşacak.

2018-2019 sezonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor'un isim haklarını alarak Sultanlar Ligi'nde mücadele etmeye başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, o sezon CEV Challenge Kupası finalinde İtalyan ekibi Saugella'ya yenilmişti.

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