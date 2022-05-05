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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Özlem Güven'i transfer etti

05.05.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Özlem Güven'i transfer etti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, son olarak Bolu Belediyespor'da forma giyen Özlem Güven'i kadrosuna kattı.

Kulübün voleybol şube sorumlusu Volkan Zeytin, yaptığı yazılı açıklamada, yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Zeytin, bu kapsamda libero mevkisinde görev yapan Özlem Güven ile sözleşme imzaladıklarını bildirdi.

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