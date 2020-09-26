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Aydın Büyükşehir İtfaiyesi Söke’deki orman yangınına müdahale ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 26.09.2020 17:45 | Son Güncelleme

Söke Akçakonak ve Yenidoğan Mahalleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.Yerleşim yerlerine yakın bir yerde çıkan yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri hızla müdahale ediyor.

Söke Akçakonak ve Yenidoğan Mahalleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Yerleşim yerlerine yakın bir yerde çıkan yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri hızla müdahale ediyor. Büyükşehir İtfaiye ekipleri yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için de yoğun çaba gösteriyor.
İtfaiye ekiplerinin yanı sıra ASKİ’ye ait arazözler de takviye ekip olarak yangın alanında yer alıyor.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Büyükşehir ekiplerinin yangın alanında söndürme çalışmaları için tüm imkanları ile seferber olduğunu belirterek vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.

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