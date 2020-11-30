Aydın dağları yangından değil, kuraklıktan kavrulmaya başladı

Türkiye’nin en verimli dağlarına sahip Aydın’da 2020 yılı en kurak yıllardan biri oldu. Uzun yıllar ortalamasına göre Kasım aylarında metrekareye 92 kilo 600 gram yağışın düştüğü Aydın’da bu yıl sadece 1 kilo 400 gram yağış düştü. Kuraklık nedeniyle zümrüt yeşili Aydın dağları sararmaya ve ağaçlarda kuruma yaşanmaya başladı.

Bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle meyve veren ağaçların rekolte ve kalitesinde ciddi düşüş olduğunu en büyük korkularının ise ağaçların kuraklıktan kuruması olduğunu belirten Köşk Akçaköy Muhtarı Vedat Kuruş,

“Pandemiden dolayı yağmur duasına da çıkamıyoruz. Maalesef son yılların en kurak yıllarını yaşıyoruz. Bölgenin tek ormanı Kulman’daki ormanlar bile sararmaya başladı. Eskiden bu dönemde her taraftan kaynak suları çıkardı. Bu yıl mevcut kaynak sularımız dahi kurudu” diye konuştu.

Halen yangın nöbeti tutuyoruz

Takvimlerin Aralık ayını gösterdiğini ve Kasım ayının son günlerine gelinmesine rağmen halen kuraklık nedeniyle ziraat ve orman arazilerinde olası bir yangına karşı tedbirli davrandıklarını belirten Muhtar Vedat Kuruş, “Çiftçimiz tarla ve bahçesinde halen ateş yakıp bahçe temizliği yapmayı bile çekiniyor. Tek korkumuz ağaçların kuruması” diye konuştu.

Meteorolojinin verilerine göre; 30 Kasım pazartesi günü yağış beklendiğini ancak bugün de yağış gerçekleşmediğini belirten Muhtar Vedat Kuruş, yağışlar gerçekleşinceye herkesin tarla ve bahçe temizliğinde yangına karşı duyarlı olmasını istedi.

Akçaköy ve komşu köyü Ilıdağ Köyü’nde havadan yapılan çekimlerde objektiflere manzaradan daha çok, kış ortasında yaşanan kuraklığın acı tablosu yansıdı.

