Aydın dağlarını hazan renkleri sardı

Renk cümbüşünün oluştuğu dağlarda seyrine doyum olmaz manzaralar oluştu.

Aydın’ın zeytin, incir, kestane başta olmak üzere 50’ye ağaç türü yapraklarını dökmeye başladı. İncir, kestane, zeytin, kızılçam, karaçam, fıstık çamı, sandal, akçakesme, laden, çınar, meşe, ardıç gibi pek çok ağaç türünün iç içe yaşadığı Aydın dağlarında renk cümbüşü oluştu. İlkbahar ve yaz aylarında yeşilin her tonunu barındıran dağlarda dökülmeye başlayan yapraklar bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

Endemik bitki türü bakımından oldukça zengin olan Aydın dağları, tabiat severlerin yanı sıra fotoğrafçıların da akınına uğramaya başladı.

