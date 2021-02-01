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Aydın dört mevsimi aynı günde yaşıyor

01.02.2021 14:56 | Son Güncelleme:
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Aydınlılar bir günde dört mevsimi yaşıyor.

Aydınlılar bir günde dört mevsimi yaşıyor. Merkezde güneşli bir hava hakim olurken, Aydın’ın yüksek kesimlerinde ise termometreler eksi dereceleri gösterdi.

Kuraklık söylentileri ile panik yaşanan Aydın’da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar vatandaşları rahatlattı. Coğrafi özellikleri ile de tüm imkanların yer aldığı Aydın’ın sahil kesimlerinde ılıman iklim hakimken yüksek kesimlerinde kar yağışı ile oluşan beyaz örtü görülmeye değer manzaralar oluşturdu. Yağışlarla birlikte şehir merkezinde güneşli bir havanın hakim olduğu Aydın’ın şehir merkezi ve ova kesimlerinde hava sıcaklıkları 21 derece olarak ölçülürken, yüksek kesimlerde ise sıcaklıklar eksi 5 dereceye kadar düştü. Bir günde 4 ayrı mevsimi yaşayan vatandaşlar karlı havanın zevkini çıkartmak için yaylalara akın etti.

Türkiye’nin birçok yerinde soğuk hava etkili olurken, aynı anda dört mevsimin yaşandığı Aydın’da renkli görüntüler ortaya çıktı.

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Aydın Namaz Vakitleri 1 Şubat Pazartesi

İmsak
06:43
Sabah
08:06
Öğle
13:27
İkindi
16:14
Akşam
18:38
Yatsı
19:56

Aydın Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Pazartesi

Eşiyok Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Umay Eczanesi
Merkez
Efes Eczanesi
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