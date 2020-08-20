YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın Eczacı Odası’nda Bayrak değişikliği

Aydın Eczacı Odası’nda Bayrak değişikliği

AYDIN HABERLERİ  | 20.08.2020 14:30 | Son Güncelleme

Aydın Eczacı Odası Büyük Kongre Delegesi olarak görev yapan Ecz.

Aydın Eczacı Odası Büyük Kongre Delegesi olarak görev yapan Ecz. Sıla Bölükbaş, bir kamu kurumuna eczacı olarak atanması sebebiyle görevinden ayrıldı. Görevinden ayrılan Bölükbaş’tan bayrağı genç meslektaşı Ecz. Tuğba Yalvaç devraldı.
Aydın Eczacı Odası’nda görev değişikliği gerçekleşti. Oda bünyesinde 2005 yılından bu yana görev yapan Ecz. Sıla Bölükbaş, bir kamu kurumuna ataması yapılması sebebiyle görevinden ayrıldı. Bölükbaş’ın yaptığı özverili çalışmalar ve katkıları dolayısıyla Aydın Eczacı Odası tarafından veda yemeği düzenlendi.
Bölükbaş’ın, eczacıların haklarının korunması adına önemli çalışmalarda bulunduğunu ifade eden Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan; “Eczacılara reçete ödeme koşulları konusunda danışmanlık yaparak Sosyal Güvenlik Kurumu ile iletişimi sağlayan, SGK İtiraz Komisyonu üyeliği ile eczacıların fatura ettiği reçetelerdeki haksız iade ve kesintilerin iptal edilmesi için çalışmalar yapan ve vatandaşlarımıza ise yurt dışından temin edilen ilaçlarına ait reçeteleri konusunda danışmanlık hizmeti verip Ankara’ya gönderilecek evrakların gönderim ve takip işlemlerini yapan, aynı zamanda Aydın Eczacı Odası Büyük Kongre Delegesi olan Ecz Sıla Bölükbaş bir kamu kurumuna eczacı olarak atanması nedeniyle görevinden ayrıldı. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür ederim. Kendisine yeni görevinde başarılar dilerim. Kısa sürede herkesin güvenini ve sevgisini kazanarak bayrağı devralan genç meslektaşımıza da aramıza hoş geldin diyorum” dedi.
Konuşmanın ardından Başkan Karaarslan, özverili çalışmaları ve katkıları için Bölükbaş’a Aydın Eczacı Odası Yönetim Kurulu adına plaket, çiçek ve hediye takdim etti.
Boşalan Büyük Kongre Delegesi görevini Bölükbaş’tan devralan genç meslektaşı Ecz. Tuğba Yalvaç’a ise yönetim kurulu tarafından “Aramıza hoşgeldin” çiçeği takdim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’un yabancıları geldi
Kayserispor’un yabancıları geldi
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
Uzlaşma Komisyonu arazi anlaşmazlığını çözüme kavuşturmak için tarafları dinledi
Uzlaşma Komisyonu arazi anlaşmazlığını çözüme kavuşturmak için tarafları dinledi
Talas Belediyesi Meclis Üyesi Adnan Özer:221 villadaki asıl şaibe ortadan kaldırılmalı
Talas Belediyesi Meclis Üyesi Adnan Özer:221 villadaki asıl şaibe ortadan kaldırılmalı

Aydın Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:53
Sabah
06:21
Öğle
13:17
İkindi
17:01
Akşam
20:03
Yatsı
21:25

Aydın Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Güven Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Paşa Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Efes Eczanesi
Kusadasi
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
12 yıllık can dostunu bulana ödül verilecek
12 yıllık can dostunu bulana ödül verilecek
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Aydın’a nakledilen hastanın yolda kalbi durdu
Aydın’a nakledilen hastanın yolda kalbi durdu
Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor
Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.