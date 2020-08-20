Aydın Eczacı Odası’nda Bayrak değişikliği

Aydın Eczacı Odası Büyük Kongre Delegesi olarak görev yapan Ecz. Sıla Bölükbaş, bir kamu kurumuna eczacı olarak atanması sebebiyle görevinden ayrıldı. Görevinden ayrılan Bölükbaş’tan bayrağı genç meslektaşı Ecz. Tuğba Yalvaç devraldı.

Aydın Eczacı Odası’nda görev değişikliği gerçekleşti. Oda bünyesinde 2005 yılından bu yana görev yapan Ecz. Sıla Bölükbaş, bir kamu kurumuna ataması yapılması sebebiyle görevinden ayrıldı. Bölükbaş’ın yaptığı özverili çalışmalar ve katkıları dolayısıyla Aydın Eczacı Odası tarafından veda yemeği düzenlendi.

Bölükbaş’ın, eczacıların haklarının korunması adına önemli çalışmalarda bulunduğunu ifade eden Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan; “Eczacılara reçete ödeme koşulları konusunda danışmanlık yaparak Sosyal Güvenlik Kurumu ile iletişimi sağlayan, SGK İtiraz Komisyonu üyeliği ile eczacıların fatura ettiği reçetelerdeki haksız iade ve kesintilerin iptal edilmesi için çalışmalar yapan ve vatandaşlarımıza ise yurt dışından temin edilen ilaçlarına ait reçeteleri konusunda danışmanlık hizmeti verip Ankara’ya gönderilecek evrakların gönderim ve takip işlemlerini yapan, aynı zamanda Aydın Eczacı Odası Büyük Kongre Delegesi olan Ecz Sıla Bölükbaş bir kamu kurumuna eczacı olarak atanması nedeniyle görevinden ayrıldı. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür ederim. Kendisine yeni görevinde başarılar dilerim. Kısa sürede herkesin güvenini ve sevgisini kazanarak bayrağı devralan genç meslektaşımıza da aramıza hoş geldin diyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Karaarslan, özverili çalışmaları ve katkıları için Bölükbaş’a Aydın Eczacı Odası Yönetim Kurulu adına plaket, çiçek ve hediye takdim etti.

Boşalan Büyük Kongre Delegesi görevini Bölükbaş’tan devralan genç meslektaşı Ecz. Tuğba Yalvaç’a ise yönetim kurulu tarafından “Aramıza hoşgeldin” çiçeği takdim edildi.

