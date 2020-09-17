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Aydın emniyeti şüphesinde haklı çıktı

AYDIN HABERLERİ  | 17.09.2020 21:50 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesi Orta Mahalle’de polisin durumundan şüphelenip durdurduğu araçta 2 ayrı kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından aranan ve 29 ayrı suç kaydı bulunan suç makinesi Tolga K.

Aydın emniyeti şüphesinde haklı çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesi Orta Mahalle’de polisin durumundan şüphelenip durdurduğu araçta 2 ayrı kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından aranan ve 29 ayrı suç kaydı bulunan suç makinesi Tolga K. yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Efeler ilçesi Orta Mahalle 222 sokak üzerinde akşam saatlerinde uygulama yapan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mobil Park Ekipleri durumundan şüphelendiği 10 BL 763 plakalı otomobili durdurdu. Polis ekiplerine Taylan G.’ye ait kimliği veren otomobil sürücüsünün çelişkili ifadeler vermesi üzerine yapılan GBT sorgusunda şahsın Balıkesir Sındırgı Sulh Ceza Hakimliği tarafından 2 ayrı kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlarından aranan ve 29 ayrı suç kaydın bulunan Tolga K. olduğu ve sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı. Ekiplerin araç içerisinde yaptıkları aramada 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 14 adet kartuş, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 22 adet fişek ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Tolga K.’nın emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi’ne sevk edileceği öğrenildi.

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