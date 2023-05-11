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Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş TEKNOFEST 2023 birincisi öğrencilerle buluştu

11.05.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın İl Milli Eğitim Müdür Seyfullah Okumuş, TEKNOFEST 2023 birincisi Aydın Ticaret Borsası BİLSEM öğrencileri ile bir araya geldi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş TEKNOFEST 2023 birincisi öğrencilerle buluştu

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci Elif Buse Bardak, Elif Köklüce ve Yasemin Vapur, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 2204- D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması’nın ’hava ve iklim’ alanında danışman öğretmen Ceren Aydın ile birlikte hazırladıkları ’Kişilerin Tükettiği Besinlerin Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanmasını ve Karşılaştırılmasını Sağlayan Yazılımın Tasarlanarak Uygulanması’ adlı proje ile birinci oldu. Aydın Ticaret Borsası BİLSEM birincilik ödülünü TEKNOFEST’te alarak Aydınlıları gururlandırdı.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, elde ettikleri büyük başarıdan ötürü Aydın Ticaret Borsası BİLSEM’i ziyaret etti. Öğrenciler ve danışman öğretmeni tebrik eden Okumuş, kendilerini ödüllendirerek başarılarının devamını diledi.

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