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Aydın merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 10 kişi daha tutuklandı

18.01.2023 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın merkezli "devre mülk dolandırıcılığı" iddialarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 104 şüpheliden 10'u daha tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 52 şüpheli, savcılıktaki işlemin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 42'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aralarında örgütün elebaşılığını yaptığı öne sürülen Ş.Y'nin de bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.

Böylece operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 30'a, adli kontrol şartıyla serbest bırakılanların sayısı 73'e yükseldi.

OPERASYON

"Sanal devriye" sırasında Kuşadası ilçesindeki bir otelin fazla sayıda iş ilanı vermesinden kuşkulanan jandarma ekibi, araştırma başlatmış, iş ilanlarına başvuranlara devre mülk alım satım işi teklif edildiğini belirlemişti.

Genişletilen soruşturma kapsamında 29 ilde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin, ellerinde devre mülk olan kişileri, devre mülklerini vatandaşlık almak isteyen yabancılara yüksek fiyattan satmayı vadederek dolandırdıkları iddia edilmişti.

Şüphelilerin, devre mülk sorunu konusunda hukuki sorun yaşayanları da suç örgütü için çalışan avukatlar aracılığıyla dolandırdıkları da öne sürülmüştü.

MASAK tarafından yapılan çalışmada, zanlılar ve şirketlerine ait hesaplara 342 milyon 888 bin lira para girişi olduğu tespit edilmişti.

Yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyonu başlatan jandarma, Aydın merkezli 29 ilde örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Ş.Y. ve avukatların da olduğu 104 kişiyi gözaltına almıştı.

Sulh ceza hakimliğine dün sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklanmış, 31'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilerden biri de savcılık kararıyla serbest bırakılmıştı.

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