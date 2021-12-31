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Aydın merkezli suç örgütü operasyonunda 6 tutuklama

31.12.2021 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın merkezli suç örgütü operasyonunda 6 tutuklama

Aydın'da Jandarma ekiplerinin çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 3 ilde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

İl ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Aydın, İzmir ve Diyarbakır'daki operasyonlarında yakalanan 15 zanlının işlemleri tamamlandı.

Kuşadası Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 3’ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 6’sı tutuklandı, 6'sı da adli kontrol şartıyla salıverildi.

-Olay

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca 27 Aralık’ta başlatılan soruşturma kapsamında, suç örgütü oluşturup "uyuşturucu ticareti", "darp" ve "tehdit" gibi suçları işlediği öne sürülen 15 şüpheli yakalanmış, ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 80 gram metamfetamin, 5 kilogram kubar esrar, 65 sentetik hap, uyuşturucu içimine yarayan 9 aparat, 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatız av tüfeği ile mermiler ele geçirilmişti.

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Akşam
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