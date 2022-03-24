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Aydın merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi

24.03.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan 16 şüpheli serbest bırakıldı

Aydın merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y. ile iki polisin de bulunduğu 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 21 Mart'ta 11 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında firari olan 3 kişiden ikisi daha gözaltına alındı.

Gözaltındaki 35 şüpheliden 16'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y. ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli iki polis memurunun da bulunduğu 19 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Firari bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Öte yandan operasyonda ele geçirilen heykelin Donatello'nun "Davut" heykelinin 18. yüzyılda yapılan bir replikası olduğu belirlendi.

- Operasyon

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 21 Mart'ta tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 11 ildeki operasyonlarda aralarında müze müdürlüğü çalışanlarının da bulunduğu 34 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y'nin eşi, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

"Rüşvet", "belgede nitelikli sahtecilik", "görevi kötüye kullanma", "izinsiz kazı yapma" gibi suçlamalar yöneltilen şüphelilerden bazılarının, operasyonla ele geçirilerek müzeye teslim edilen tarihi eserleri, orijinal olmasına rağmen sahte olarak kayıt altına aldıkları ileri sürülmüştü.

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