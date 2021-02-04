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Aydın nüfusu arttı

04.02.2021 16:33 | Son Güncelleme:
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Aydın nüfusu arttı

Aydın genelinde nüfus binde 7,28 oranında artarken en yüksek nüfus artış hızı Didim’de gerçekleşti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını yayımladı.

Aydın genelinde nüfus binde 7,28 oranında artarken en yüksek nüfus artış hızı Didim’de gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgi ve 31 Aralık 2020 itibariyle açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362, Aydın nüfusu ise 1 milyon 119 bin 84 olmuştur.
Aydın’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 8 bin 112 kişi arttı. Aydın nüfusu 2019 yılında binde 11,98 oranında artarken, 2020 yılında binde 7,28 artmıştır. 2020 yılında Türkiye için nüfus artış hızı ise binde 5,51 olarak gerçekleşti. Aydın’da nüfus artış hızı en düşük ilçe Koçarlı, nüfus artış hızı en yüksek ilçe ise Didim oldu. Aydın’da 2019 yılında kilometrekareye 142 kişi düşerken, 2020 yılında 143 kişi düştü.
“En yüksek nüfus Efeler’de”
TÜİK verilerine göre en yüksek nüfusa sahip ilçe 292 bin 716 ile Efeler olurken, en düşük nüfusa sahip ilçe ise 10 bin 928 ile Karpuzlu oldu. Aydın’ın diğer ilçelerin nüfuslarına bakıldığında Bozdoğan 33 bin 56, Buharkent 12 bin 796, Çine 49 bin 128, Didim 90 bin 427, Efeler 292 bin 716, Germencik 44 bin 255, İncirliova 53 bin 999, Karacasu 18 bin 129, Karpuzlu 10 bin 928, Koçarlı 22 bin 619, Köşk 27 bin 828, Kuşadası 121 bin 493, Kuyucak 26 bin 624, Nazilli 160 bin 877, Söke 121 bin 940, Sultanhisar 20 bin 30, Yenipazar 12 bin 239 oldu.

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Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
Metin Eczanesi
Merkez
Şensoy Eczanesi
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