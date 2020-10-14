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Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü, son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN HABERLERİ  | 14.10.2020 23:55 | Son Güncelleme

Korona virüse yenik düşen Aydın Tabip Odası Başkanı Dr.

Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü, son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüse yenik düşen Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü, Nazilli ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü, Korona virüs tedavisi gördüğü İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde hayata gözlerini kapadı. Başkan Ülkü için, Nazilli ilçesi Koca Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen törene, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan başta olmak üzere siyasi parti il ve ilçe yöneticileri ile Ülkü’nün sevenleri katıldı. Nazilli İlçe Müftüsü Semai Bayrakçı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Ülkü’nün cenazesi Eğriboyun Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Aydın Tabip Odası Başkanı Ülkü, son yolculuğuna uğurlandı

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