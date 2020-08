Aydın Tabip Odası, sağlık çalışanlarının durumunun iyileştirilmesini istedi

Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Esat Ülkü, içinde bulunduğumuz panedemi döneminde sağlık çalışanlarının ve özellikle hekimlerin yaşadığı sorun ve saıkıntılarla ilgili yaptığı açıklamada “Virüse karşı en ön safta mücadele veren sağlık çalışanlarının emeğinin maddi karşılığı yoktur” dedi.

Korona virüs salgının Türkiye’de görüldüğü günden bu yana geçen yaklaşık 6 aylık süreçte sağlık çalışanları ve hekimlerin pandemiye karşı en ön saflarında mücadeleyi yürüttüğünü belirten Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Esat Ülkü, çalışma ortamı ve koşullarının iyileştirilmesini istedi.

Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının görevinin hastaları tedavi etmek toplumu ise hastalıklardan korumak olduğunu ifade eden Ülkü, “Toplumu ve sağlık sistemini esastan etkileyen Kovid-19 gibi yoğun ve riskli dönemlerde hastalıkla mücadele etmek, bedeli ne olursa olsun bizlerin kamusal, mesleki ve hepsinden önemlisi etik sorumluluğumuzdur. Ancak olağan sağlık hizmetleri dönemindeki performans baskısı, gerekli olmayan sağlık hizmeti tüketimi ve hekim emeği üzerinden oluşturulmaya çalışılan ‘hasta-müşteri memnuniyeti, SABİM -CİMER şikayet hatları ve yönetici baskılarının üzerine şimdi de çığ gibi büyüyen vaka sayıları ile pandeminin ‘virüs yükü’ bindirilmiştir. Pandemiye karşı en ön saflarında mücadeleyi yürüten bizler, güven veren, geleceğe dair kaygıları azaltan, her hekimi ve sağlık çalışanını değerli gören, çalışma ortamının, çalışma koşullarının iyileştirilmesini, kişisel koruyucu donanımların eksiksiz ve zamanında temin edilmesini, maddi ve manevi desteğin fiilen, hemen ve sürekliliği sağlayarak gösteren bir sağlık yönetimi istiyoruz. Öncelikle bilinmelidir ki, her dönemde ama özellikle Kovid- 19 pandemisi döneminde sağlık hizmeti için sunulan emeğin maddi karşılığı yoktur. Evde çocuğunu bırakarak ya da hastalığı anne babasına bulaştırma endişesini her gün taşıyarak günlerce Kovid-19 polikliniklerinde hasta bakmanın maddi bedeli ölçülemez” diyerek maddi-manevi sağlık çalışanların durumlarının iyileştirilmesini beklediklerini söyledi.

Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da işlerini severek ve onurla yapmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Ülkü, yetkililerin sağlık çalışanların sorunlarına eğilmesini beklediklerini söyledi.