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Aydın Tabip Odası’ndan ’evde kal’ çağrısı

AYDIN HABERLERİ  | 30.03.2020 12:07 | Son Güncelleme

Aydın Tabip Odası tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını dolayısıyla vatandaşların sağlık kuruluşlarını meşgul etmemelerini belirterek evde kal çağrısında bulundu.Aydın Tabip Odası’ ndan yapılan açıklamada, “Değerli Aydınlılar, Çin’de başlayan ve bütün dünyaya yayılan korona virüs tehdidi altındayız.

Aydın Tabip Odası’ndan ’evde kal’ çağrısı

Aydın Tabip Odası tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını dolayısıyla vatandaşların sağlık kuruluşlarını meşgul etmemelerini belirterek evde kal çağrısında bulundu.
Aydın Tabip Odası’ ndan yapılan açıklamada, “Değerli Aydınlılar, Çin’de başlayan ve bütün dünyaya yayılan korona virüs tehdidi altındayız. Bu salgında hepimize düşen görevler var. Biz hekimler ve sağlık çalışanlarının görevi vatandaşlarımıza halkımıza en iyi sağlık hizmeti sunmak. Bu arada da kendimizi koruyarak virüse maruz kalmamak. Ve baktığımız hastalara da bulaştırmamak. Sizlere düşen görev ise mecbur kalmadıkça evlerinizde kalmanız. Bu dönemde Özellikle de sağlık kuruluşlarını meşgul etmememiz gerekiyor. Gerek aile sağlığı merkezlerine ve gerekse hastanelere zorunlu olmadıkça lütfen gelmeyiniz. Bu kendi sağlığınız ve toplum sağlığı için son derece önemlidir. Dışarı markete bankaya gitmek zorunda kaldığınızda sosyal mesafeyi koruyunuz ve hijyen kurallarına uyunuz. Bu salgından Aydınımızın hiç vaka olmadan atlatması mümkün gözükmüyor. Salgının artması olağan sağlık hizmetlerin de aksamalar yaşanmaması, sağlık sisteminin çökmemesi için verilen talimatlara titizlikle uymalıyız. Biz hekimler ve sağlık çalışanları kendi sağlığımız kadar şehirde yaşadığımız, hizmet ettiğimiz vatandaşlarımızın da sağlığını çok önemsiyor, gerekli uyarıları yapıyoruz” denildi.

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