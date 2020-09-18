YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın Tabip Odası’ndan “Tükeniyoruz” açıklaması

Aydın Tabip Odası’ndan “Tükeniyoruz” açıklaması

AYDIN HABERLERİ  | 18.09.2020 17:09 | Son Güncelleme

Aydın Tabip Odası, pandemi döneminde sağlık çalışanlarının takdir görmesi gerektiğini belirterek “Sağlık çalışanlarının tükeniyoruz feryadının yansımasını hainlik olarak değerlendirenlerin izanını vicdanınıza bırakıyoruz” açıklamasında bulunuldu.Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Kovid-19 pandemisinin hızının arttığı şu dönemde sağlık emekçilerine yönelik şiddet tırmanmaktayken, bir yandan yitirdiğimiz arkadaşlarımızın yasını tutup, yeminimize bağlı kalarak, halkın sağlığını önceleyerek, iyi hekimlikten ödün vermeden onurumuzla mücadele etmekteyiz.

Aydın Tabip Odası’ndan “Tükeniyoruz” açıklaması

Aydın Tabip Odası, pandemi döneminde sağlık çalışanlarının takdir görmesi gerektiğini belirterek “Sağlık çalışanlarının tükeniyoruz feryadının yansımasını hainlik olarak değerlendirenlerin izanını vicdanınıza bırakıyoruz” açıklamasında bulunuldu.
Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Kovid-19 pandemisinin hızının arttığı şu dönemde sağlık emekçilerine yönelik şiddet tırmanmaktayken, bir yandan yitirdiğimiz arkadaşlarımızın yasını tutup, yeminimize bağlı kalarak, halkın sağlığını önceleyerek, iyi hekimlikten ödün vermeden onurumuzla mücadele etmekteyiz. Bu mücadelenin, olmazsa olmazı, sağlık çalışanlarının olağanüstü koşullarını düzenlemek, sosyal, hukuki, tıbbi haklarını gözetmek her türlü şiddete karşı korumak ve Kovid-19’un meslek hastalığı ve iş kazası tanımına girmesini sağlamak, şehit olunduğunda gözlerini arkada bırakmayacak düzenlemeler yapmak ve tüm dünyanın gördüğü tecrübe ve birikimi için takdir edecekken, “Tükeniyoruz” feryadının yansımasını hainlik olarak değerlendirenlerin izanını vicdanıza bırakıyoruz. Tüm hekimlerimizi meslek odalarının yanında olmaya davet ederken, bizi destekleyen tüm sivil toplum Kurum ve Kuruluşlarına, meslektaşlarımıza ve kişilere teşekkür ediyoruz” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyorSongül Karlı: Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
İşadamı, 50 okula sensörlü dezenfektan hibe etti
İşadamı, 50 okula sensörlü dezenfektan hibe etti
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Rektör Çomaklı’ya tebrik ziyaretleri devam ediyor
Rektör Çomaklı’ya tebrik ziyaretleri devam ediyor
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Mazgallardan çıkan çöp ve molozlar şaşırttı
Mazgallardan çıkan çöp ve molozlar şaşırttı
Muğla'da devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü
Muğla'da devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü

Aydın Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
05:25
Sabah
06:46
Öğle
13:08
İkindi
16:36
Akşam
19:20
Yatsı
20:36

Aydın Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cuma

Deniz Eczanesi
Merkez
Gazi Eczanesi
Merkez
Lal Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kusadasi
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Başkan Güler’in altı Eylül mesajı
Başkan Güler’in altı Eylül mesajı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.