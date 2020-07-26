YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın Tabip Odası’nın yeni başkanı Ülkü oldu

Aydın Tabip Odası’nın yeni başkanı Ülkü oldu

AYDIN HABERLERİ  | 26.07.2020 21:05 | Son Güncelleme

Aydın Tabip Odası’nın korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen olağan genel kurulu tamamlandı.

Aydın Tabip Odası’nın yeni başkanı Ülkü oldu

Aydın Tabip Odası’nın korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen olağan genel kurulu tamamlandı. Genel kurul sonrasında Aydın Tabip Odası’nın yeni başkanı Dr. Esat Ülkü oldu.
Aydın Tabip Odası, iki gün süren seçimli olağan genel kurul toplantısı Efeler Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel kurulda ilk gün genel kurul toplantısı, ikinci gün ise seçim yapıldı. Mevcut başkan Hakan Karagözlü, iki dönem üst üstüne başkanlık yapması nedeniyle tüzük gereği yeniden aday olmazken, Doktor Esat Ülkü başkanlığında tek liste ile seçime gidildi. Gerçekleştirilen seçim sonucunda Aydın Tabip Odası’nın yeni başkanı Dr. Esat Ülkü oldu.
Yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu; Adalet Çıbık, Işık Doğan Veznedar, Hümeyra Durdu, Didem Tapan ve Deniz Armağan Deniz.

Aydın Tabip Odası’nın yeni başkanı Ülkü oldu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBebek geliyorBebek geliyor
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mevcut başkana 21 fark atan genç isim il başkanı oldu

Mevcut başkana 21 fark atan genç isim il başkanı oldu

ASKİ’den abonelere uyarı

ASKİ’den abonelere uyarı

Tunceli’de şüpheli ölüm

Tunceli’de şüpheli ölüm

Kazadan burunları kanamadan kurtuldular

Kazadan burunları kanamadan kurtuldular

Araç şarampole yuvarlandı, muhtar kazada yaralandı

Araç şarampole yuvarlandı, muhtar kazada yaralandı

Yalnız yaşayan adam evde ölü bulundu

Yalnız yaşayan adam evde ölü bulundu

Aydın Namaz Vakitleri 26 Temmuz Pazar

İmsak
04:21
Sabah
06:00
Öğle
13:20
İkindi
17:11
Akşam
20:30
Yatsı
22:02

Aydın Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazar

Abacı Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
Çetinbaş Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Derya Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kuşadası kıyılarında böylesi ilk kez yaşandı

Kuşadası kıyılarında böylesi ilk kez yaşandı

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.