Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında dökme kuru incirin kilogramı 30,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Natürel ham zeytinyağı dökme21,0026,50Kuru incir dökme30,5030,50Dana eti karkas34,0037,00



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