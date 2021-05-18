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Aydın Ticaret Borsası

18.05.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dökme kuru incirin kilogramı 30,50 liradan işlem gördü

Aydın Ticaret Borsasında dökme kuru incirin kilogramı 30,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Natürel ham zeytinyağı dökme21,0026,50Kuru incir dökme30,5030,50Dana eti karkas34,0037,00

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Aydın Namaz Vakitleri 18 Mayıs Salı

İmsak
04:10
Sabah
05:49
Öğle
13:10
İkindi
17:01
Akşam
20:21
Yatsı
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Aydın Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Salı

Emniyet Eczanesi
Merkez
Kemer Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
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