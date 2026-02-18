MAGAZİN

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki: Ramazan'a girerken...

atv'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'nın son bölümünde yer alan domuz eti sahnesi sosyal medyada günlerdir konuşuluyor. İsmail Saymaz da bu sahneleri görmezden gelemedi ve tepki gösterdi.

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki: Ramazan'a girerken...

Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan gibi isimlerin başrolünde oynadığı Aynı Yağmur Altında 2. bölümüyle X'te gündeme geldi.

Atv dizisi Aynı Yağmur Altında dizi 2. bölüm yayınlanmadan önce sosyal medya hesaplarında yayınlanan domuz eti sahnesi görenleri şaşkına çevirdi. Yayınlandığı andan itibaren tepki gören sahneye İsmail Saymaz da sert çıktı.

"Böyle bir Türkiye yok, hiç olmadı" diyerek eleştiride bulunan Saymaz şunları söyledi:,

"Laiklerin kahır ekseriyeti domuz yemez, yemediği gibi ikram da etmez.
Ramazan'a girerken vatandaşları birbirine karşı dindar-seküler gerilimi üzerinden kışkırtarak reyting elde etme gayreti, domuzluk değilse nedir?"

Öte yandan tepkilerden sonra X'te resmi hesaptan paylaşılan bu sahne hemen kaldırıldı.

