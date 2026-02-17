SPOR

CANLI | Galatasaray - Juventus maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 17 Şubat 2026
Galatasaray - Juventus maç anlatımı - 17 Şubat 2026

Galatasaray, 17 Şubat 2026 tarihinde RAMS Park'ta Juventus'u konuk ediyor. Bu karşılaşma, her iki takım için büyük bir önem taşıyor.

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş TRT 1
Stadyum RAMS Park
Galatasaray Galatasaray
-
-
Juventus Juventus

05:00 - 17 Şubat 2026

JUVENTUS'TAN GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ İDDİALI AÇIKLAMA

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray karşısında sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Luciano Spalletti, "Bütün güçlüklerin farkındayız. Yarın karşımıza çıkacak güçlükleri biliyoruz. Biz maçımızı kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.

05:00 - 17 Şubat 2026

GALATASARAY'DA ÇAĞRI BALTA DEPREMİ! AVUKATI SESSİZLİĞİNİ BOZDU: "ANTRENMANLARA ÇIKMAYACAK"

Galatasaray altyapısında forma giyen efsane oyuncu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta krizinde sıcak gelişme! Balta ailesinin avukatı, medyada çıkan 'Fenerbahçe ile anlaştı' iddialarının ardından zehir zemberek bir açıklama yaptı. Ailenin Galatasaray'dan en yüksek maaşı almasına rağmen parayı reddedip sadece "3 maç oynama" garantisi istediği, bu talep reddedilince genç yıldızın kadro dışı bırakıldığı ortaya çıktı. Aile, Çağrı'yı antrenmanlardan çekti!

