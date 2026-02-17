CANLI | Galatasaray - Juventus maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 17 Şubat 2026

05:00 - 17 Şubat 2026

GALATASARAY'DA ÇAĞRI BALTA DEPREMİ! AVUKATI SESSİZLİĞİNİ BOZDU: "ANTRENMANLARA ÇIKMAYACAK"



Galatasaray altyapısında forma giyen efsane oyuncu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta krizinde sıcak gelişme! Balta ailesinin avukatı, medyada çıkan 'Fenerbahçe ile anlaştı' iddialarının ardından zehir zemberek bir açıklama yaptı. Ailenin Galatasaray'dan en yüksek maaşı almasına rağmen parayı reddedip sadece "3 maç oynama" garantisi istediği, bu talep reddedilince genç yıldızın kadro dışı bırakıldığı ortaya çıktı. Aile, Çağrı'yı antrenmanlardan çekti!