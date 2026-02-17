CANLI | Galatasaray - Juventus maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 17 Şubat 2026

Maç Skoru
05:00 - 17 Şubat 2026
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray karşısında sahaya kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Luciano Spalletti, "Bütün güçlüklerin farkındayız. Yarın karşımıza çıkacak güçlükleri biliyoruz. Biz maçımızı kazanmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray altyapısında forma giyen efsane oyuncu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Balta krizinde sıcak gelişme! Balta ailesinin avukatı, medyada çıkan 'Fenerbahçe ile anlaştı' iddialarının ardından zehir zemberek bir açıklama yaptı. Ailenin Galatasaray'dan en yüksek maaşı almasına rağmen parayı reddedip sadece "3 maç oynama" garantisi istediği, bu talep reddedilince genç yıldızın kadro dışı bırakıldığı ortaya çıktı. Aile, Çağrı'yı antrenmanlardan çekti!
