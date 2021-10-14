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Aydın Ticaret Borsası

14.10.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuru incirin kilogramı 20-40 liradan işlem gördü

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 20 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir20,0040,00Sızma zeytinyağı26,0027,25Natürel ham zeytinyağı21,4524,50

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Öğle
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İkindi
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Akşam
18:40
Yatsı
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Aydın Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Perşembe

Menderes Eczanesi
Merkez
Menteş Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
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