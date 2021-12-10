Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 24 lira, en yüksek 42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir24,0042,00Sızma zeytinyağı36,0043,00Sıra mısır2,742,74Sıra buğday2,703,35



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