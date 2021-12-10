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Aydın Ticaret Borsası

10.12.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuru incirin kilogramı 24-42 liradan işlem gördü

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 24 lira, en yüksek 42 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir24,0042,00Sızma zeytinyağı36,0043,00Sıra mısır2,742,74Sıra buğday2,703,35

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Aydın Nöbetçi Eczaneler10 Aralık Cuma

Coşkun Eczanesi
Merkez
Ertaş Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Metin Eczanesi
Merkez
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