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Aydın Ticaret Borsası

14.12.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuru incirin kilogramı en yüksek 45 liradan işlem gördü

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir22,0045,00Sızma zeytinyağı29,4740,24St1 mahlıç34,5034,50

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Aydın Namaz Vakitleri 14 Aralık Salı

İmsak
06:42
Sabah
08:09
Öğle
13:08
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:19

Aydın Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Salı

Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Menteş Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
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