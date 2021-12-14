Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 22 lira, en yüksek 45 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Kuru incir22,0045,00Sızma zeytinyağı29,4740,24St1 mahlıç34,5034,50



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